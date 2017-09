Apoyan investigar un posible fraude en Viana do Bolo

La comisión tercera del Parlamento de Galicia aprobó ayer una proposición no de ley del BNG para investigar un posible caso de fraude en subvenciones a la Fundación Cipri Gomes, concesionaria de unas instalaciones deportivas en Viana do Bolo. Se trata del antiguo instituto de Viana do Bolo y en él se ha creado un centro de tecnificación de actividades físico deportivas de ocio y formación a instancia de la Fundación Cipri Gomes, una organización sin ánimo de lucro para el fomento del deporte. Una auditoría deberá evaluar el grado de cumplimiento de los servicios subvencionados