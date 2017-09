Pablo Rodríguez: "Puedo estar a la altura de un Mundial"

El biker ourensano Pablo Rodríguez se encuentra desde principios de semana con la selección española de bicicleta de montaña en la localidad australiana de Cairns, adaptándose al horario y preparando las piernas para el Campeonato del Mundo que se disputa mañana para las categorías élite.

El de Maceda confía en que la irregularidad de un tramo de la temporada haya quedado atrás y que su mejor versión llegue en esta prueba que cierra la temporada. "Ya van bastantes carreras buenas, dejamos atrás esa mala racha y creo que estoy en un muy buen momento para estar a la altura en este campeonato del mundo", aseguró en declaraciones recogidas por la página web de la federación española de ciclismo.

Las condiciones atmosféricas y el trazado no le favorecen, reconocía el ciclista. "Es un circuito que no me va demasiado bien. Va a ser muy selectivo, de saber rodar mucho en grupo, de mucha fuerza y un poco atípico. Tiene un poco menos de la dureza de la que estamos acostumbrados en los circuitos de la Copa del Mundo, pero técnicamente es muy exigente. La temperatura, con la humedad, también va a ser muy exigente, pero todos los europeos partimos en las mismas condiciones".

En cuanto a su quiniela de candidatos al triunfo en el Mundial, Pablo Rodríguez considera que el suizo Nino Schurter y el francés Julien Absalon parten con ventaja con respecto a un amplio grupo de aspirantes a completar el podio. "Nino está un peldaño por encima de los demás y Absalon también destaca un pelo, y luego hay un grupo de 15 o 20 corredores que todo el año hemos estado demostrando que estamos muy cerquita de ese podio, que cualquiera puede dar la sorpresa y estar muy adelante. Un grupo de mucho nivel y muy igualados. Estamos en diferencias de segundos. Acabamos las carreras el top 10, el top 12 o el top 15 en un minuto de margen y cualquiera puede dar la sorpresa y luego son circunstancias de carrera lo que pueda decidir una cosa u otra". La carrera masculina élite será a las 6:30 de la mañana del sábado.