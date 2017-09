"Espero que no tenga nada serio en la rodilla y pueda jugar"

Hugo García perdió el cambio en el minuto 64 de juego en el partido ante el Estradense al tener un fuerte encontronazo con el portero Coque en la rodilla derecha. El jugador no ha entrenado en toda la semana y esta tarde será objeto de una resonancia magnética en el Sanatorio del Carmen para saber el alcance de su lesión. "El domingo cuando finalizó el partido apenas podía caminar y aunque ayer por la tarde las sensaciones que tenía eran mejores, habrá que esperar al resultado de esta tarde para saber si no tengo nada importante. Sería una pena, en una temporada que he comenzado con mucha ilusión y en la que quiero demostrar al entrenador y a los aficionados que espero que sea la mejor temporada y que pueda aportar muchos goles al equipo y podamos conseguir el ascenso a la Tercera División. En el primer partido no tuvimos fortuna ante el Valladares; no merecimos perder, pero el pasado domingo el equipo demostró su poderío ante el Estradense y este es el camino a seguir en la liga".