El Envialia Ourense quiere plantar cara en Madrid

El Envialia Ourense, juega el domingo en tierras madrileñas el domingo desde las 12.00 horas el partido de vuelta de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Las colchoneras salen con la ventaja de haber ganado el pasado sábado en la cancha centra de Os Remedios por 3-5 y tienen la ventaja de jugar en su campo y todo parece indicar que un año más el preciado galardón se quedará en Madrid.

Para este encuentro, el entrenador ourensano Chipi, no podrá contar con el concurso de la jugadora Sara Moreno que se tuvo que retirar el pasado sábado con un golpe en la cabeza y aunque ya fue dada de alta por los médicos le han aconsejado que no juegue el partido. Tampoco se encuentra en condiciones de debutar Bea Martín que aún no se encuentra recuperada. Las demás jugadoras se encuentran en condiciones y confían en poder darle la vuelta al partido y traer la Supercopa de España para tierras ourensanas.