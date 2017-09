Iria Saeta: "Un año puede ser suerte, pero dos sería demasiada"

La jugadora ourensana del Poio Pescamar Iria Saeta recogió ayer en la Ciudad del Fútbol de las Rozas el trofeo que le acredita como máxima realizadora de la Primera División femenina de fútbol sala, un galardón que ha ganado en las dos últimas temporadas como integrante del Cidade das Burgas.

La internacional se mostraba muy contenta tras recibir el reconocimiento en la gala anual de la Liga Nacional de Fútbol Sala y del Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, celebrada en el salón Luis Aragonés. "A pesar de que ya pasó un tiempo desde que acabó la temporada, el hecho de estar aquí y de viajar a Madrid a recibir un premio me pone contenta y me hace sentir orgullosa", afirmó.

Iria Saeta tenía clara la dedicatoria: "En especial a mi antiguo club, el Cidade das Burgas, a mis compañeras, al entrenador y al cuerpo técnico. Sin ellos no sería posible". La jugadora asegura que también tendría mérito haber ganado el trofeo. "Escucho bastante lo que de que, estando en el equipo que estaba, tiene más mérito haber sido la máxima goleadora, pero lo tiene en cualquier lado. Es cierto que estos últimos años éramos muy poquitas, en un club de cantera que nunca ha ganado grandes títulos, pero tendría mérito también en otros porque es complicado", explica.

Iria Saeta bromea sobre la consecución del "pichichi" por segunda temporada consecutiva: "El primer año decía que era suerte, pero ahora ya sería demasiada". La ourensana espera que la puntería le siga acompañando en su nueva etapa en tierras pontevedresas: "Los goles son rachas. Un año te sale todo, y por suerte en los dos últimos me salieron muy bien las cosas, y lo único que quiero es seguir así".

Es consciente de lo que esperan de ella en Poio, y confía en estar a la altura de la exigencia. "Esperemos no defraudar las expectativas, pero si no llego a las cifras de los últimos años, ayudaré lo máximo posible al equipo", promete. A once días para el debut liguero con su nueva camiseta, Iria Saeta remarca que está en pleno proceso de adaptación: "Quizás me estaba costando adaptarme, porque en Ourense el juego giraba en torno a mí. Es cuestión de coger confianza, de adaptarse, y es positivo para mí que haya más jugadoras en las que recaiga la presión, aunque a mí me gusta. Estoy adaptándome poco a poco y esperando que empiece la temporada". El Poio recibirá en A Seca el 16 de septiembre al vigente campeón de liga, el Futsi Atlético Navalcarnero. La jugadora ourensana ve a los equipos de arriba más fuerte, por lo que augura una temporada con más emoción. "Va a ser una liga muy competida. La mayoría de los equipos son competitivos y, aunque estamos acostumbrados a que el Atlético gane de calle, este año no va a ser así y eso es bueno para la competición".