Currás: "Me quedo con la química que hubo con la grada"

El entrenador de la UD Ourense destacó la relevancia que tuvo el gol inicial, al filo del descanso: "Fue un primer tiempo disputado, ante un buen rival que nos hizo estar a nuestro mejor nivel. El gol llega en un momento importante porque te vas al descanso con ventaja. No salimos todo lo bien que debiéramos y apareció el segundo gol, que rompió el partido. Ahí los futbolistas se sueltan, los espacios lo facilitan todo y me quedo con la química, con esa conexión con la grada. La percibí, igual soy optimista, pero la gente que vino tendrá gana de volver y eso lo vamos a perseguir toda la temporada, porque hay margen de mejora".

Currás vio al equipo conectado: "Saldrán las cosas mejor o peor, pero confiamos mucho en el trabajo del día a día y me gustaría que el compromiso y la solidaridad fuera seña de identidad en todos los partidos. Es nuestra mayor arma y hay que trabajar para que no decaiga". El técnico elogió también la aportación de los cambios: "Los goles aumentan la confianza, pero más que pensar en números con todo lo que queda por delante, me quedo con la riqueza de los que salieron. Unai mete, Carlos hizo dos o tres jugadas y se soltó, Julio y Tito han aportado. Los goles son consecuencia de todo esto".