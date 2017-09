Javier Pamies, del Club San Telmo, se adjudica la victoria en Barra de Miño

Barra de Miño se mantuvo fiel un año más como anfitrión del esquí náutico de Galicia. El pasado fin de semana, este enclave del concello de Coles fue escenario del 22º Open Copa Diputación de Ourense y campeonato de Galicia. La primera manga de slalom y minislalom fueron el sábado por la tarde, tras los preceptivos entrenamientos, y las finales de todas las disciplinas se celebraron ayer.

En la categoría sénior de la modalidad reina, el slalom, Javier Pamies Dura, del Club San Telmo, fue el primer clasificado, seguido por Alberto Heras (Madrid), Antonio Costa (Apea), Tiago Chaves (Apea), Mario Suárez (León) y Antonio Castelo (San Telmo).

En la categoría Open, David Pedreira (San Telmo) fue el primer clasificado, mientras que en sub 21 los destacados fueron Anair Álvarez y Fernando Iglesias, ambos de Arcade. En lo que respecta a la sub 17, las mejores fueron Catalina Pamies y Silvia Pequeño, del San Telmo. En Sub 14, los dos primeros fueon Gonzalo Pamies y Andrea Monzón. En flag-slalom infantil, los mejor clasificados fueron los deportistas del San Telmo, Paula Ahumada, Pedro Armada, Martín Vázquez, Adriana Armada. Por último, en la categoría de minislalom, Andrea Barges (Arcade), Carla Segovia (Arcade), Alba Arteta y Silvia Leiras (ambas del San Telmo) fueron las destacadas en sus respectivos tramos de edad.