Alberto Mariano: "La diferencia no estuvo en los cuatro goles"

El entrenador del Estradense considera abultado el marcador. "El partido ha sido una demostración fehaciente de que el Ourense es un gran equipo. Es justo vencedor, aunque ha sido un castigo excesivo para nosotros. La diferencia del partido no estuvo en el 4-0. Son un equipo serio, que sabe a lo que juega, difícil superar, y nosotros pecamos de bisoñez defensivos, de no ganar los duelos físicos y no saber cortar jugadas". Marino entiende que el 2-0 fue definitivo: "Hablamos en el descanso de parecernos más a nosotros mismos, porque salimos cohibidos, y hasta el 2-0 tuvimos más balón y profundidad. Luego el resultado pesó mucho".