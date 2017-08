Un mundial en Australia para quitarse la espina del Europeo

Terminada la Copa del Mundo de BTT con la prueba de Val di Sole (Italia), el seleccionador nacional, Cristóbal Sánchez, ha anunciado la lista de corredores que participarán en el Mundial de Cairns (Australia), entre los días 5 y 10 del próximo mes de septiembre. La lista está formada por once 'bikers', diez especialistas en cross country y uno en descenso. En la categoría élite, el ourensano Pablo Rodríguez figura entre los convocados con Carlos Coloma, Sergio Mantecón y David Valero.

En la élite femenina, la representante española será Claudia Galicia, en la sub 23, Josep Durán, Magda Durán y Rocío del Alba García; en júnior David Campos y Jofre Cullell. En descenso, en la categoría élite, Álex Marín ha sido el corredor elegido.

En lo referido al cross country y en relación con el Europeo, destacar la entrada en el combinado nacional de dos jóvenes promesas como la sub 23 Magda Durán -habitual de la selección en su etapa junior- y el juvenil David Campos, en un conjunto en que aparte de las opciones de los élites, se destaca la presencia del flamante campeón de Europa, Jofre Cullell, o la sub 23 Rocío del Alba García, sexta el pasado fin de semana en Val di Sole. Falta otro ourensano, Iván Feijóo, al que una lesión en el hombro en el campeonato de Europa arruinó sus opciones. En Italia, Pablo Rodríguez no pudo completar la carrera, por lo que aspira a resarcirse en Australia.

Viajan a Cairns -que ya acogió el Mundial en 1997 en el primer gran éxito de José Antonio Hermida cuando era júnior-, los mecánicos Iván Moya y Víctor Manuel Félix, los masajistas Emilio de la Campa y Cristian Fernández y el doctor Ángel Martín, en un largo viaje Madrid-Dubai-Sidney-Cairns.