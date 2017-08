Hugo: "Las sensaciones no dan puntos, pero merecimos más"

El delantero Hugo García fue el autor del primer gol de la Unión Deportiva Ourense en Preferente, como antes lo hicieron Roberto Almeida, Julio Martínez y Xaco en los estrenos de las sucesivas ligas provinciales que dejaron atrás los unionistas. Marcar el primer domingo es una satisfacción, reconoce el '9', aunque el Valladares la empañó. "Para un delantero, cuando metes, te vas más contento, pero no sirvió para nada", lamenta.

En la plantilla se palpa la decepción por la derrota del pasado domingo, aunque Hugo considera que hay paliativos. "Estamos fastidiados porque, al ser el primer partido, siempre es importante empezar con buen pie, pero también estamos tranquilos porque en la derrota también son importantes las sensaciones. No suman puntos, pero acabamos con la sensación de que merecimos más", asegura.

Tanto en el capítulo personal como en el colectivo, Hugo entiende que el campo de A Gándara no era el más adecuado para el lucimiento. Tuvieron que jugar con las cartas del anfitrión y salieron perjudicados. "Nuestro equipo busca jugar a otra cosa, tiene futbolistas para tocar el balón, pero en esta categoría, y en ciertos campos, no puedes tocar porque te pasan por encima. Tendremos que adaptarnos a jugar de esa manera y tratar de aprovecharlo, sin más", apunta Hugo.

En Valladares, y en general en la primera jornada de liga, se pudo constatar que las etiquetas de favoritos importan poco, sobre todo a domicilio y en este tramo inicial de la temporada. "Tenemos un nombre, pero solo con eso no se gana -señala el punta unionista-. Estos años anteriores era lógico que la UD Ourense saliera de favorito, pero esta temporada somos un claro candidato al acenso, pero como también lo son más equipos".

Hugo da por hecho que el sufrimiento será la tónica durante toda la temporada, aunque no esconde que la ambición debe ser máxima porque hay potencial para sustentarla. "Que nadie piense que vamos a ganar en todos los campos porque eso en el fútbol no existe. Tenemos muy buen equipo, hay mucho por mejorar, pero la gente puede estar tranquila porque no pasa nada por perder el primer partido".

En el once inicial que salió el pasado domingo al sintético de A Gándara, solo él y Rubén Durán pertenecían al plantel de la pasada temporada. Hay automatismos que todavía no funcionan, un gran contraste con un equipo ya armado como era el vigués. Hugo García cree de justicia que el bloque tenga un tiempo para hacerse. "Somos un equipo con muchos jugadores que llegaron este año, aunque muchos nos conocemos bastante bien, pero conjuntar todo eso de repente es más complicado que tener una base hecha como tenía el Valladares, que además conocía perfectamente el campo. Tenemos muy buen equipo y, cuando nos adaptemos a lo que tenemos que jugar, van a llegar a los resultados".