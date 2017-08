Ganas del debut en casa para resarcirse

La derrota en Valladares es el preámbulo de dos partidos consecutivos en O Couto para la UD Ourense. Este domingo llega el Estradense, primer líder del grupo sur de Preferente tras golear al Ribeiro (5-0), y el 10 de septiembre el visitante será el Caselas, que también se estrenó con una victoria de mérito por 3-2 en el campo del Atios, otro de los aspirantes a ocupar la zona alta de la tabla.

El delantero Hugo García reconoce que están deseando jugar en casa. "Es la ley del fútbol. Si ganas, disfrutas la semana, y si pierdes, lo que estás deseando es resarcirse, por nosotros y por la afición", explica. Hugo tiene palabras de agradecimiento para la fidelidad que demostró, un domingo más, la afición ourensanista. "Cuando saltas al campo y ves que más de la mitad de la grada es nuestra, eso motiva mucho para dejártelo todo el campo. También es verdad que, si no ganas, te vas más jodido", confiesa. A Hugo le sorprendió el numeroso desplazamiento de aficionados a Valladares: "Me esperaba gente, pero ni mucho menos esa cantidad. Te sientes en casa". A la grada le quieren dedicar el primer triunfo: "Hay que ganar porque la gente no ve lo que trabajas por la semana y lo que importa es el domingo, pero hay que estar tranquilo porque las cosas van a ir bien".