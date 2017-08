Último esfuerzo para Pablo Rodríguez

En los tres meses de Copa del Mundo de mountainbike que se han consumido, los corredores del MMR Team David Valero y el ourensano Pablo Rodríguez han estado colocados carrera tras carrera en puestos de privilegio. Una temporada de ensueño a la que solo le faltaría la guinda del pastel, que es el podio en la clasificación general. No está lejos de conseguirse, ya que David Valero llega a la última prueba que se celebra hoy en Val di Sole (Italia) ocupando el cuarto puesto y a solo 13 puntos del tercero.

La ventaja de 47 puntos sobre el quinto clasificado y, los 155 puntos de diferencia con la sexta plaza, hacen pensar que solo un percance podría alejar a Valero de su primer podio en la general de la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que, al igual que en cada prueba, el podio de la general está compuesto por los cinco mejores corredores.

Tras tres semanas con tiempo para recuperar y realizar buenos entrenamientos, David Valero se muestra optimista sobre sus posibilidades. "El circuito me gusta y tras recuperar de la prueba de Canadá, he podido entrenar bien y preparar tanto esta Copa del Mundo como el Mundial. Lo principal es conseguir el podio de la general, pero hay que ser ambiciosos y trataremos de buscar más. El tercer puesto está cerca y trataremos de acercarnos a él", apuntó en declaraciones recogidas por la web oficial.

Con ambición afronta también Pablo Rodríguez esta última Copa del Mundo. Ya asentado en la élite de la bicicleta de montaña, el de Maceda llega a Val di Sole a 40 puntos del décimo puesto en la general. Advierte de que no dejará escapar la oportunidad fácilmente: "He descansado bien y estas semanas he podido entrenar sin contratiempos y con buenas sensaciones. El circuito es parecido al que tuvimos hace dos años, con alguna zona técnica nueva, pero duro y con bastante desnivel, me gusta. El objetivo será tratar de estar de nuevo en la pelea, metido en ese grupo de corredores que estamos cerca del top 10 e intentar meterle un último mordisco a la clasificación general". Con los dos corredores metidos de lleno en los puestos cabeceros, el MMR Factory Racing Team tiene también las opciones intactas de mantenerse entre los cinco mejores equipos del mundo. A las 14:45 horas se sabrá como se resuelve esta Copa del Mundo del año 2017.