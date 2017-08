La UD Ourense estrena ilusión

Tres años ha necesitado la Unión Deportiva Ourense para disputar su primer partido fuera de las ligas provinciales. Alcanzada la Preferente con un triple ascenso, el conjunto unionista abre con renovadas esperanzas el ciclo autonómico jugando a las 19.30 horas de hoy contra el Valladares vigués en el campo de A Gándara.

Con cada impulso que tomaba el proyecto desde que se puso en marcha en la última categoría, los rectores fortalecieron la plantilla para no defraudar las expectativas y la exigencia del ascenso por año. Este verano los cambios afectaron también al banquillo con la salida de Antonio Dacosta, que se encarga de la preparación de porteros, y la llegada de Fernando Currás, que se ha acompañado además de su hermano Nacho como ayudante y del exjugador Toni Álvarez como preparador físico.

Cada línea del equipo tiene un hombre de refresco. De Segunda B han llegado el portero Pato Guillén y el lateral derecho Josu, que ejercen de nexos con la última plantilla que tuvo el desaparecido Ourense en el año 2014. De Tercera División se han pasado a O Couto los defensas Pablo Corzo y Oli, los centrocampistas Germán y Luis González y el atacante Alfredo. Ya estaba en Preferente Bruno y suben desde la primera categoría provincial Joni, Codeso y Carlos.

El juvenil llegado del Antela es la única ausencia entre los nuevos en la primera convocatoria, que se completa con el meta Samuel, el central Tito Currás, el centrocampista Omar y los atacantes Rubén Durán, Unai y Hugo García. No han llegado en las mejores condiciones físicas al debut el delantero Adrián, que tiene el tobillo afectado tras encajar un golpe, ni el interior derecho Fran Martínez, que el pasado jueves notó molestias musculares y el viernes no se entrenó. Currás aclara que no están para arriesgar en el primer partido y en un campo de césped sintético. Julio Martín, Aitor y Xurxo no viajan porque tienen menos sesiones de entrenamiento que sus compañeros.

Para el debut, los unionistas se encontrarán con un clásico de la Preferente, el Valladares, que la pasada temporada completó la liga en la séptima posición. El principal cambio en una plantilla que repite en su inmensa mayoría se produjo en la delantera, con la llegada del ex del Arenteiro Vitti para cubrir la vacante del máximo realizador, Mintegui. El listón de la dificultad empieza alto sobre el papel para la UD Ourense, que por cuarta temporada consecutiva contará con el respaldo de sus aficionados. Esta tarde más lejos de casa que nunca desde aquel 31 de agosto de 2014.