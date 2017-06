Una dosis de descaro para la UD Ourense

El delantero Adrián Rodríguez (23-4-1996) y el centrocampista Carlos López Sánchez (12-5-199) serán, junto con el central Julio Martínez (15-7-1996), los tres jugadores más jóvenes de la Unión Deportiva Ourense. Para el atacante será su tercera tercera temporada como unionista, mientras que Carlos se incorpora procedente del Antela, con el que marcó 12 goles en la pasada liga de Primera Autonómica.

"Soy un jugador polivalente, que puedo jugar como mediocentro, interior o incluso como delantero en algún partido". Así se describía el limiano, ambidiestro y ambicioso. "Me dan igual los nombres. Yo voy a dar lo máximo e intentar jugar de titular algún partido en el primer equipo", añadió en la rueda de prensa de presentación celebrada ayer en O Couto.

Carlos expuso con concisión el motivo para recalar en la UD Ourense: "¿A quién no le gusta jugar en el equipo de la capital de la provincia?". A pesar de sendas derrotas, el jugador guarda buenos recuerdos de los dos partidos que jugó esta temporada contra los unionistas. "Siempre gusta jugar contra los mejores equipos. Recuerdo que en O Couto el campo pesaba. La primer parte fue muy buena, pero en la segunda el físico ya no respondió tan bien", señaló.

A Carlos le dieron la bendición en su anterior club. "Se alegraron mucho tanto el presidente, Pepe, como toda la directiva, que tienen muy buena relación con el Ourense", indicó. El presidente unionista, Modesto García, abundó en los elogios hacia los rectores del histórico club de Xinzo: "Merece la pena estar en el fútbol provincial por conocer a personas como el presidente del Antela. Es gente que siempre ha estado dispuesta a colaborar con nosotros y es justo hacerle ese reconocimiento".

El presidente unionista fue explícito sobre la satisfacción que sienten en el club por la llegada de Carlos. "Aquí hemos presentado a jugadores como Pato o Josu, que vienen de Segunda B, pero el día que más contento vi a Fernando Currás fue cuando supo que Carlos venía con nosotros", reveló.

Por su parte, Adrián recibió con enorme satisfacción la propuesta para renovar. "Lo estaba deseando -afirmó- De hecho, personalmente no contaba con que me llamaran después de la temporada que tuve, con las lesiones y con el poco nivel que di para lo que puedo dar. No estaba contento con la temporada y en cuanto me llamó Fernando, fue la felicidad". El delantero aseguró que está poniendo todo de su parte para recuperar sensaciones. "Llevo tres meses preparándome, machacándome en el gimnasio, haciendo ejercicio para que las piernas me respondan y no tener lesiones. Estoy convencido de que tiene que ser el año. Si no sería un fracaso".

A Adrián le satisface también que hayan renovado tres de los cuatro jugadores que la pasada campaña jugaron de '9'. "Lo veo genial. Hay una buena relación entre los tres, somos buenos amigos, nos entendemos bien y no hay ningún problema por eso". Solo espera que el balón le entre más: "Son rachas y no se puede pretender que entre todo siempre. Nos coincidió a todos la misma racha mala y es lo que hay. Toca este año", predice Adrián.

El entrenador de la UD Ourense ha depositado muchas esperanzas en el éxito de estos dos jugadores. "A veces somos demasiados ventajistas cuando hablamos de los jóvenes -señaló Currás- porque les juzgamos sin darles la oportunidad de sentirse importantes. Tengo la intuición de que Adrián encontrará ese potencial que se le intuye. Y Carlos me dijo en la primera conversación, 'yo lo que quiero es jugar en el Ourense'. Ante esa exposición para dar las buenas tardes, poco más hay que decir".