La UD Ourense crea la sección de deportes electrónicos

La Unión Deportiva Ourense sintoniza con los deportes electrónicos, la versión competitiva y profesional de los videojuegos que está causando furor. Habrá un equipo unionista en la "League of Legends", la modalidad reina en España y en el Mundo, también se creará uno para el "FIFA", el videojuego de simulación de fútbol por excelencia, y un tercero en "Overwatch". Este jueves se celebrará en el centro comercial Ponte Vella un acto patrocinado por la empresa Bermello para presentar los equipos. También se disputará un torneo de FIFA entre los que se inscriban y otro de "League of Legends" en el que se podrá retar a los jugadores de la UD Ourense.

La directiva unionista se puso en contacto con Alejandro Domínguez Lamela, miembro del grupo de investigación Gen del Campus de Ourense, cuando creó el equipo Aurien para competir en deportes electrónicos como "una iniciativa emprendedora y tecnológica", apunta este lalinense especializado en Dirección de Empresas.

"Con la visibilidad que conseguimos nos llamaron de la UD Ourense para que les informáramos sobre el proyecto y los deportes electrónicos porque estaban interesados en hacer una sección dentro del club. Nos gustó mucho la propuesta y, una vez que nos reunimos, empezamos el plan de ruta", explica Alejandro Domínguez.

Tras una fase de selección de jugadores para el equipo de "League of Legends" se cuenta con dos ourensanos y tres de fuera de Galicia. El entrenador también es de casa. José Luis Mancebo será el responsable de la modalidad del FIFA. "Es como simular un partido real a través de las videoconsolas de una forma que no es muy habitual o que no es la más vista ahora, que consiste es jugar once contra once jugadores, cada uno con su sitio y con su equipo", explica.

"Es lo más parecido al deporte del fútbol de la realidad porque necesitas unos conceptos tácticos y haber jugado en un campo", agrega. Los deportes electrónicos, en general, son una manera de competir en igualdad de condiciones y de desarrollar una actividad lúdica más, destaca José Luis Mancebo. Clubes de élite como el Valencia, el Betis o el Sevilla ya han dado el paso paso y la UD Ourense se enfrentará a ellos electrónicamente.

"Cada persona maneja una posición. Es la esencia del fútbol real, ya que nadie se mueve por la máquina o por el algoritmo. Es la persona la que decide como si estuviera en el campo y por eso entra muy bien. Hay un 40 % de usuarios que únicamente son espectadores que siguen la escena competitiva", explica Alejandro Domínguez. La aceptación del deporte electrónico es imparable, detalla: "Viene fuerte por la parte de espectáculo que tienen. Son fáciles de ver, entretenidos y muy dinámicos. Emulan muy bien un partido de fútbol, por ejemplo. La mayoría de los periódicos importantes ya tiene una sección online y, este año en concreto, ha habido un salto cualitativo con la entrada de las operadoras telefónicas más grandes". Esa inyección de capital, unida a cánones de retransmisión y patrocinios, hizo crecer un sector en el que se están creando centros de alto rendimiento. "Hay un rama amateur y otra profesional con jugadores con contrato y salario, como cualquier deporte, y se mueven cantidades interesantes", apunta Domínguez. Penélope Dacasa, que codirigirá la sección de League of Legends y Overwatch, considera que "es una gran oportunidad" el acuerdo con la UD Ourense. "Cuando se conozcan más, los deportes electrónicos serán un gran mundo que creará impacto", augura.