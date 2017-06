"Pensé en dejar el fútbol, pero recapacité"

El joven jugador ourensano, a pesar de haber finalizado la temporada, no ha dejado de trabajar ni un solo día para llegar a la cita con el Coruxo en las mejores condiciones, con el objetivo de hacer la pretemporada y de quedarse en el equipo vigués para jugar en Segunda B.

- Me incorporo al Coruxo el día 1 de julio para trabajar a las órdenes de Rafa Sáez en un trabajo específico y trataré de entrenar a muerte y agradar al técnico y poderme quedar allí para jugar en Segunda B. Soy consciente de que me van a exigir mucho y que dirán que vengo de la Preferente. Creo que no los voy a defraudar, pues yo quiero triunfar en el fútbol y esta es una gran oportunidad que no puedo desaprovechar. En el fútbol lo consigues todo con trabajo y yo de eso entiendo bastante. Cuando me lesioné de cierta importancia, primero pensé en no volver a jugar al fútbol, pero después recapacité y mi trabajo en los gimnasios y el vivir para el fútbol han hecho que ahora que me encuentre bien.

- ¿En caso que no pueda fichar por el Coruxo va a jugar en el Ourense CF en Tercera División?

- Lo que quiero es jugar con el Coruxo en Segunda B, las oportunidades no las puedes dejar pasar, sino tendría que regresar de nuevo a Ourense.