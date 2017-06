"Pagaría por tener el agua termal de Ourense"

- ¿Le gustaría tener agua termal para su trabajo en Newcastle?

- Pagaría por tenerla y por tenerla en las condiciones que tiene la de Ourense. En cuanto a medidas de recuperación, allí no existe la cultura del spa. Las medidas de recuperación actuales aconsejan baños en agua fría y contrastes y se echa de menos.

- ¿Se ve para largo en Inglaterra?

- Allí estoy muy contento, especialmente en el plano profesional. A nivel competitivo o laboral, es difícil estar en una primera división, tanto allí como en España, porque el nivel es muy alto. Las condiciones del país, para estar fuera, son buenas, porque realmente estás a cinco horas de casa. Otros compañeros están en China o Tailandia y vienen una vez al año. Cada temporada trato de tomármela con la mayor ilusión porque sabes que al final, por circunstancias personales, es inevitable que te tengas que volver. De momento fui año a año, por lo que es complicado, tanto por tratarse de fútbol, aunque allí es un poco más estable que en España, hacer planes a largo plazo. Pero estoy muy contento allí.

- ¿La situación política en la isla ha incidido en su vida personal?

- No es algo en lo que piense mucho. La Embajada nos envió un comunicado por lo del Brexit, pero como todavía son dos años de proceso y no sabes en qué va a quedar, no es un problema por el que tenga que estar preocupado ahora. Sí que es cierto que compañeros que llevan más años allí y que tienen familia están tratando de conseguir la nacionalidad y tienen cierta preocupación. Hay compañeros pro Brexit que te explican situaciones y las llegas a entender. Es lo mismo que pasa aquí con las diferentes sensibilidades nacionalistas. No sé cómo afectará y creo que todavía es muy pronto. De hecho, en las últimas elecciones el resultado no fue el esperado y todavía puede cambiar el panorama. Viendo las relaciones bilaterales que tienen España e Inglaterra no creo que haya problema. Pensando en la cantidad de gente de allá que pasa el invierno aquí, no les interesará que los que estamos allí quedemos en una situación complicada.