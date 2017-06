Cristian: "Han sido mis dos mejores años"

El delantero de la UD Ourense Cristian Dacosta se despidió de la que ha sido su afición las dos últimas temporadas con una carta. "Después de dos años toca despedirme de este equipazo. Me duele mucho no continuar otro año más pero bueno, respetar la decisión del nuevo entrenador y de la directiva", explica el jugador. "Solo puedo tener palabras de agradecimiento -agrega en su adiós-. Me he sentido muy querido y, sobre todo, muy apoyado. Darle las gracias a todos los compañeros que tuve en esta etapa, que sin duda ha sido grandiosa para el equipo y para nosotros a nivel individual, en la que pudimos alegrar a tanta gente".

Cristian asegura que han sido dos años inolvidables: "Desde que empecé a jugar al fútbol, puedo decir que estos dos años han sido los mejores de mi vida. He aprendido mucho y sobre todo no he tenido nunca un problema con nadie. Gracias a toda esa gente que siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas. Y aquí tendréis un aficionado más en la grada de O Couto".

Cristian se despide con los mejores deseos para el club: "Os deseo lo mejor y que podáis alcanzar todas las metas este año, porque aunque no sea partícipe me sentiré como uno que aportó su granito para que este club fuera creciendo cada día más. Muchas gracias por todo el apoyo que le habéis dado a mi padre cuando pasó su enfermedad y por todas las muestras de cariño de toda esa grada."