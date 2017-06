cristian fernández martínez "Trato de que el futbolista vuelva mejor de lo que estaba cuando se lesionó"

Cristian Fernández Martínez (1987), ourensano de A Ponte, ayuda a los futbolistas ha superar una lesión. Licenciado en Ciencias do Deportes e Educación Física, en diciembre de 2013 se dejó llevar por la vocación y abandonó la Tercera División gallega para enrolarse en el Northampton inglés como readaptador de lesiones. "Empecé a buscar cómo irme y encontré un equipo que accedió a que colaborase con ellos", recuerda. Le fue bien. El Hull City, con el que ascendió a la Premier League, se fijó en él y le colocó en la catapulta. Desde hace un año trabaja para el Newcastle por expreso deseo de Rafa Benítez.

Cristian Fernández apura sus vacaciones ourensanas antes de volver a Inglaterra para trabajar con el Newcastle de Rafa Benítez. Su cometido por segunda temporada en St James' Park consistirá en que las lesiones no boicoteen el regreso de las "urracas" a la Premier League.

- Llegó al Newcastle en 2016, en plena ola de lesiones. ¿Quién requiere sus servicios?

- Me llama Benítez porque mi jefe en el Hull había trabajado con él en el Liverpool. Se da la coincidencia de que necesitan la figura de un readaptador y él me recomienda. Me llamó justo el día después del ascenso a la Premier con el Hull. Ni me lo esperaba.

- ¿Tardó mucho en dar el sí?

- Me contó un poco el proyecto que ellos querían llevar a cabo. Habían llegado al equipo para ocho jornadas, unos tres meses, y se encontraron con que tenían muchos lesionados. Era un equipo en decadencia y en ese tiempo lo prepararon de la mejor manera posible. Hicieron un buen papel, pero acabaron descendiendo. Él decide quedarse para continuar ese proyecto y ahí nos añadimos al equipo médico un fisioterapeuta (Daniel Martí) y yo para trabajar con la filosofía que promulga Benítez.

- ¿Se considera miembro del departamento médico o del cuerpo técnico?

- Es un término intermedio. Dependiendo del club, puedes ocupar plaza en el departamento médico o ser parte del cuerpo técnico. Generalmente, en Inglaterra yo soy parte del departamento médico, aunque con el cuerpo técnico que tengo en la actualidad digamos que dependo de ellos también. De hecho, fueron ellos los que metieron mi figura. Sin embargo, en el Hull entré directamente a un departamento médico y no había relación directa con el entrenador. En España es una figura muy común en los cuerpos técnicos y yo pasé un poco por los dos, pero mi misión es minimizar la distancia que hay entre ambos y acompañar al jugador durante el proceso de recuperación.

- ¿Cuánto de máquinas y de psicología hay en su cometido?

- Yo trabajo las primeras fases de la recuperación en el gimnasio y en el campo. Cuando un jugador tiene una lesión hay cosas que no puede hacer, pero sí muchas otras que puede porque trabajas con un futbolista, no con una lesión. En las primeras fases, cuando está más limitado, vas recuperando la funcionalidad de la estructura dañada y después haces una recuperación progresiva de la condición física, pensando en el puesto específico y en el papel que desempeña dentro del equipo. Se construye esa condición física para que, cuando vuelva al grupo, no se vea en un déficit y esté en las mejores condiciones. Y luego hay que tratar de que no sufra una recaída, por lo que el objetivo es que vuelva en mejores condiciones realmente de las que tenía cuando se lesionó.

- ¿Se ocupa también de los que no están lesionados?

- Con los que están sanos, soy el responsable de organizar el trabajo preventivo. Con aquellos jugadores que tienen un historial de lesiones, o a los que le encuentras déficits, tratas de implementar algún programa de gimnasio para tratar en la medida de lo posible, que es difícil, que no se vuelva a lesionar.

- ¿Le dan más trabajo las lesiones traumáticas o las que se repiten en tejidos blandos?

- Con las de contacto, en cuanto a la prevención, nada puedes hacer porque es imposible evitarlas. Las de tejidos blandos pueden deberse a multitud de factores. Si tú identificas que hay un déficit entre derecha o izquierda, por ejemplo, puedes tratar de fortalecer ese músculo para que, cuando le exijan en un partido esprintar o cambiar de dirección, sea capaz de soportarlo. El objetivo de la prevención es que el futbolista pueda soportar las exigencias del entrenamiento y la competición. Pero una vez que se lesionan, los llevas igual, junto con el resto de profesionales.

- ¿Cuáles son las fases de esa coordinación?

- En una primera fase interviene el médico, que te da un diagnóstico, y el fisioterapeuta también va a tener un papel importante, por lo que trabajamos en coordinación. Una vez que va avanzando, el lesionado ya solo es mío, y en la última