Currás espera cerrar en breve la plantilla

El presidente y el entrenador de la UD Ourense destacaron las condiciones y el compromiso de los dos nuevos jugadores que se han incorporado a un plantel que ya suma 13 componentes. "En cuanto me hice cargo del equipo -reveló Fernando Currás-, Unai fue de los primeros a los que le pregunté si quería estar y no me dejó duda ninguna". Al técnico le gustan su polivalencia para el ataque y en particular su carácter. "Tiene ese arranque de rabia que a veces hace falta para saltarse el guión que establecemos los entrenadores. En algunas situaciones los quieres matar, jugadores así son necesarios. Nos hace falta alguien que encienda la chispa en partidos que los entrenadores convertimos en demasiado aburridos y Unai cumplirá a la perfección".

El presidente, Modesto García, recordó que Unai ya demostró su ourensanismo al fichar en Segunda Autonómica. "Que tengan esa identificación con la afición y con el escudo que llevan en la camiseta es importante. Sabemos que Unai va a darlo todo para triunfar y para seguir ascendiendo con la UD Ourense". De Corzo, el presidente destacó que la desaparición del club rojillo truncó sus esperanzas de asentarse en Segunda B. "Agradecerle que vuelva a su casa porque sabemos que tenía otras ofertas superiores", subrayó.

"Debutó en Segunda B -remarcó el técnico sobre su tercer central en plantilla junto con Germán y Julio; habrá uno más-, fue importante en el Barco y en este club tiene que ser importante. Aquí está un futbolista que toma una decisión importante, me consta, y esperamos el cuerpo técnico estar a la altura de su predisposición". Currás tiene ganas ya de ver la obra acabada: "Los mimbres están llegando y se acerca el final de esta época tan importante que es la confección de la plantilla. Esperemos cerrarlo en breve, descansar un poco y hablar ya de partidos de pretemporada y de entrenamientos, que es lo que nos gusta".