Un ascenso por mí y por mis amigos

Un preparador físico, un portero y un central ourensanos están a una eliminatoria del ascenso a Segunda B con el Rápido de Bouzas. David Carnero, Diego García y Diego Vieytes viven la promoción sin angustia, aunque ante el último obstáculo no ocultan su ambición. Solo el Peralada de Girona les separa de un logro histórico. De rebote, podrían ascender al Arenteiro a Tercera y al Ribeiro, si acepta la vacante, a Preferente.

La primera impresión tras el sorteo que les emparejó el pasado lunes con el Peralada fue de respeto. "Nos tocó uno de los rivales más complicados que había en el bombo", puntualiza David Carnero, integrante del cuerpo técnico liderado por Patxi Salinas. "Por suerte -agrega-, tenemos un buen conocimiento del Peralada porque controlamos a la gran mayoría de jugadores de cuando estuvimos en el Sant Andreu (en el grupo 4 de Segunda B), pero será una eliminatoria muy complicada".

Vieytes daba por hecho que en la tercera ronda "un rival fácil no iba a tocar", pero no se arredra: "Por lo que nos han comentado, tienen jugadores expertos en Segunda B, pero una vez que estamos ahí, vamos a intentar disputar. No tenemos nada que perder". Comparte la opinión y el objetivo el portero Diego: "Es un rival difícil, pero ahora que ya estamos al final, hay que luchar e intentar conseguir el ascenso".

La tercera eliminatoria del play off de ascenso es el premio a una campaña que merece la nota más alta. Es la percepción de propios y extraños. "La temporada es de diez -apunta David Carnero-. Todo lo que venga ahora es mejorar ese diez. Para nosotros ya fue un éxito meternos en el play off, cuando nadie contaba con el Rápido. Hablábamos a principio de año que íbamos a estar entre el sexto o el quinto puesto, y al final te ves toda la temporada entre primero y segundo y terminas en la segunda posición. Una vez que te metes en play off, te dices, un paso más y otro, vamos avanzando. Ahora estamos en la final y ¿por qué no podemos conseguir ese objetivo?".

Vieytes también entiende que casi nada podría haber salido mejor hasta ahora: "No tenemos la presión ni la obligación que pueden tener otros por ascender. Para nosotros, el simple hecho de meternos en play off ya ha sido increíble. Fuimos cumpliendo objetivos, desde el más fácil hasta llegar al número 1, fuimos pasando rondas, pero sin presión ninguna vamos a intentar conseguirlo".

A Diego, que hace un año bajaba a Preferente con el Verín, la posibilidad de subir a Segunda B le suena a gloria: "Ha sido una temporada espectacular. Lo que cambia la vida en un año. Y ya que estamos, vamos a por todas".

De la suerte que corra el Rápido dependerá el destino del Arenteiro. Si hay ascenso vigués, los de O Carballiño serán de Tercera. Si no, seguirán en Preferente, por lo que habrá afición verde en el Pujales. David Carnero reconoce que se llevaría una doble alegría si el último fin de semana de junio hay una cadena de ascensos. "Tengo muchos amigos en el Arenteiro, sobre todo de mi época allí, tanto de jugador como de preparador físico -recuerda-. Me quedó muy buen recuerdo de O Carballiño y también sería una alegría para mí que al Arenteiro fuera para arriba".

Al que fuera preparador físico del Ourense y, posteriormente, del Sant Andreu, Melita ( de la Premier League de Malta) y del Egasa de fútbol le están llegando muchos ánimos desde Espiñedo. "Te llaman y con las típicas bromas. También te dicen que el domingo van a animar porque al final para ellos también es un objetivo muy bonito conseguir el ascenso a Tercera".