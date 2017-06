Álex Mazaira luchará por un puesto en el Europeo

El pívot ourensano del FC Barcelona, Alejandro Mazaira, estará en la concentración de la selección española sub 20 que intentará defender el título obtenido el verano pasado. Dieciséis jugadores comenzarán el día 23 la preparación para el Europeo de Grecia. Se concentrarán en Platja d'Aro, donde jugará un torneo internacional (del 30 de junio al 2 de julio) ante República Checa, Alemania y Francia.

Por otra parte, la interior ourensana Paula Ginzo (1998, 1.88 metros) ha fichado por el Movistar Estudiantes, de la Liga Femenina, tras una completa temporada en el Rivas Ecópolis, promediando 12,7 puntos y 10 rebotes. Tiene 19 años y es habitual en las seleccioones de formación -ha sido internacional desde la Sub 13 hasta la Sub 20, sumando dos oros, una plata y un bronce-, por lo que se trata de una jugadora con proyección en la que el club madrileño no ha dudado en invertir.