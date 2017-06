Mouriño no da por perdido a Lozano

Aunque la prensa mexicana daba el viernes por cerrado el traspaso de Hirving Lozano, Chuky, al PSV Eindhoven holandés por las dos próximas temporadas, el Celta continúa en la puja por hacerse con los servicios del internacional mexicano del Pachuca. Así lo ha dado a entender al menos el presidente del club vigués, Carlos Mouriño, quien ayer se refirió a este asunto en Campeche (México), donde se encuentra pasando unos días con su familiar.

"Se sigue especulando y siempre decimos lo mismo: nosotros hasta que no haya acuerdos definitivos no nos pronunciamos", declaró en tono enigmático el dirigente céltico al diario Marca Claro, sugiriendo que el equipo vigués sigue vivo en esta complicada batalla. Mouriño consideró normal que el Celta esté encontrando una dura competencia por el futbolista de moda en el campeonato mexicano. "Es un magnifico jugador y lógicamente los buenos jugadores tienen muchos equipos interesados en ellos", observó el dirigente.

El mandatario habló también del acuerdo de colaboración que el club de Balaídos tiene con el Pachuca desde el pasado mes de noviembre. "Creo que va bien, es incipiente pero tiene un porvenir por delante porque Pachuca es un grupo muy importante en el fútbol mexicano dedicado muchísimo a lo que hacemos nosotros que es la cantera, coincidimos en muchos puntos, y puede ser para muchos jugadores de Pachuca un trampolín para darse a conocer en Europa", apuntó. Preguntado sobre sí había otros futbolistas de los "tuzos" que le "llenasen el ojo", Mouriño se mostró diplomático: "Del Pachuca hay tres o cuatro jugadores buenos en Pachuca y que podrían triunfar en Europa, por supuesto que sí".

Ajeno a los vaivenes de la negociación, Lozano sigue despuntando con la selección de México. Tras anotar un gran gol el pasado jueves en el encuentro de clasificación para el Mundial de Rusia frente a Honduras, el extremo del Pachuca jugaba la pasada madrugada, también en partido oficial, contra Estados Unidos en el estadio Azteca antes de emprender viaje a Rusia para participar del 17 de junio al 2 de julio en la Copa Confederaciones. La resolución de su futuro debería conocerse antes de la conclusión de este torneo

Por otra parte, otra de las opciones del Celta para reforzar su banda izquierda, el atacante del Genk Leandro Trossard ha confirmado que continuará una temporada más en el conjunto belga. "Me quedaré una temporada más en Genk", confirmó el extremo a la prensa del país: "He mantenido una buena reunión con la directiva del Genk. Ellos quieren que siga la temporada completa y que sea un jugador importante en ella", explicó Trossard, que detalló: "Me dijeron que van a facilitar el próximo verano un traspaso y sostendrán su palabra. Puede ser que ahora fuese capaz de irme al extranjero, pero si tuviera que ir a un club como el Celta entonces tendría el riesgo de estar en el banquillo. No quiero dar un paso atrás en mi carrera, sobre todo porque las ambiciones del Genk van en paralelo con las mías".