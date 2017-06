Currás: "Ya tengo ganas de empezar"

La Unión Deportiva Ourense tiene media plantilla configurada al acabar la segunda semana de junio. En los próximos días se reanudará el goteo de renovaciones y fichajes para sumarse al portero Pato, a los defensas Germán y Codeso, al mediocentro Bruno y a los atacantes Alfredo, Jony, Hugo García, Rubén Durán y Fran Martínez.

El entrenador de los unionistas, Fernando Currás, se muestra satisfecho con los nombres, pero sobre todo con las actitudes. "Aunque todos los jugadores son diferentes, da la sensación de que sí hay unos patrones que se van repitiendo en las presentaciones que estamos haciendo. Se repite lo de querer estar aquí, creer y querer", señaló.

Al técnico le reconforta la identificación de los jugadores con la idea: "Me lo demostraron con creces desde las primeras conversaciones y lo que me transmite eso es mucha tranquilidad. Cuando alguien quiere hacer algo o pone la predisposición que ellos ponen, en principio será todo más sencillo a la hora de llevar a cabo el trabajo diario. Los rivales no saben nada de esto y nos podrán en infinitos problemas, al igual que nosotros vamos a tratar de ponerlos a ellos".

Currás confía en que la confección del equipo enganche a los aficionados. "Es nuestra obligación que salga a relucir en el terreno de juego el nivel que tienen estos futbolistas. Hay que mezclarlos bien para que se vea su fútbol, potenciar todas sus virtudes y esconder sus defectos, que también los tienen evidentemente. Yo por lo menos ya tengo ganas de empezar y vamos a intentar que esto sea estable durante el año y que consigamos contagiarlo al mayor activo de este club, que es la gente que nos va a seguir, que no va a ser poca, seguro".

En cuanto a los dos últimos jugadores en confirmarse para el proyecto de Preferente de la UD Ourense, Fernando Currás elogió tanto las condiciones como la proyección que tienen Germán Pérez y Fran Martínez. "Germán juega en posiciones de sostén, tanto de central como de mediocentro, pero posiblemente una de sus mejores virtudes sea la de hacer buenos a los que están por adelante. La salida de balón que tiene es una de las cosas que más nos atrae, ese saber relacionarse tanto con los cercanos como con los de lejos".

El entrenador ve al exjugador de Ourense, Compostela, Bergantiños y Barbadás en su mejor momento. "Buscamos ese perfil de futbolista y, como va acumulando experiencia, cada vez sabe leer mejor los partidos. Creemos que está en un momento clave de su carrera y vamos a intentar hacerlo mejor todavía y seguro que él hará mejor a los que están a su lado", señaló.

De Fran Martínez destacó su vínculo con el club: "Es el ejemplo más claro de querer estar. Cuando un jugador de su nivel se embarca en una categoría en la que a algunos se le caerían los anillos, hay que tenerlo en cuenta. El fue de los primeros en dar ese paso".

Fernando Currás espera que el interior verinense tenga continuidad. "El año pasado tuvo diferentes factores, motivos laborales y situaciones por las que no consiguió tener regularidad en los entrenamientos y al final no pudo tener el rendimiento que estoy seguro que va a dar. No tengo duda de que es un futbolista que llega a tiempo, de sobra, para adelantarnos y dejarnos a todos atrás. Esperemos dar con esa tecla y que Fran tire para arriba porque se lo merece", afirmó el técnico de la UD Ourense.