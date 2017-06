Fran, tercera renovación para el ataque

El club unionista confirmó ayer también la continuidad del interior derecho Fran Martínez. Con la renovación del verinense, el plan de ataque está muy avanzado. Cabe recordar que también siguen Rubén Durán y Hugo García y que se han incorporado Jony, del Ribeiro, y Alfredo, del Barbadás.

En su intervención en la rueda de prensa, Fran Martínez agradeció al nuevo cuerpo técnico su confianza: "Les agradezco que me hayan dado otra oportunidad para jugar en O Couto. Viendo lo que viví el año pasado, la verdad es que da gusto jugar aquí". El verinense quiere quitarse la espina de la irregularidad que marcó su temporada de estreno como unionista. "De cara al año que viene, estoy muy ilusionado, con ganas de empezar ya. El año pasado no tuve la regularidad que debería tener, pero estoy empezando a trabajar en eso y espero que me respeten las lesiones y poder dar el máximo nivel y aportar lo máximo a este club, que es lo que se merece".

Recalcó que su intención es competir desde el primer momento para sentirse bien en el campo: "El preparador físico me dio ejercicios para llegar a la pretemporada lo más fuerte que pueda. El año pasado no pude asistir a muchos entrenamientos por temas laborales y eso cuenta y lo notas en el campo. No tenía esa confianza y espero empezar bien, con ganas, hacer la pretemporada lo mejor posible y empezar desde el día 1 a tope".

El atacante no ocultó su optimismo sobre las prestaciones que puede ofrecer el plantel que se está confeccionando: "Viendo lo que se está haciendo, esto promete. Esperamos estar luchando arriba en una competición que será bastante exigente. No creo que decepcione el equipo que se está montando".

Fran Martínez, que también ha saboreado un ascenso de Preferente a Tercera cuando militaba en el Verín, apunta las claves del éxito: "Se están fichado a jugadores con mucha calidad, de divisiones superiores, pero la Preferente exige humildad y trabajo. Hay que estar domingo a domingo a tope y no relajarse. Este club tiene facilidad para fichar por el aspecto de que el fútbol como aquí no lo vas a vivir igual en toda la provincia, pero la categoría pide mucho esfuerzo además de calidad".