Cristian García vuela hacia el título en Ourense

El piloto aragonés Cristian García dominó con mano de hierro la etapa matinal del 50 Rallye de Ourense, completando el bucle con 26 segundos se ventaja sobre el segundo en la General provisional. Su Ford Fiesta R5 fue el más rápido en el tramo inicial de Esgos, parando el crono en 9.17.496 minutos. Casi cuatro segundos más empleó el asturiano José Antonio "Cohete" Suárez (Peugeot 208), quien intentaba mantener la emoción por el triunfo y aplacar la frustración por la diferencia de mecánicas. Iván Ares fue tercero, a 5.5 segundos.



Las posiciones se repitieron en el tramo mítico del Rallye de Ourense, los 30 kilómetros del Canón do Sil, con una multitud de aficionados como testigos. García superó la especial en 19.20.3, entrando Cohete Suárez a tres segundos y Ares a 11.4. El coruñés, como otros aspirantes al podio como Burgo y Vallejo, no se encontraban cómodos, constatando que sus coches no le hacían sombra al líder.





Cristian García, otra vez. Quinto scratch para el piloto del Ford Fiesta R5 #50ROU pic.twitter.com/6yxGxAI3IT — RallyeOurenseTermal (@RallyOurense) 10 xuño 2017



El calor y el desgaste en las mecánicas pasaro factura en la visita al tramo de Melias. García comenzó a dosificar esfuerzos, lo que permitió a Cohete Suárez apuntarse la victoria parcial con 8.52.3, con dos segundos de ventaja sobre el líder de la carrera. Segundo en el último tramo matinal fue Iván Ares, con 8.54.1.y volverá al Canón do Sil a las 15.30, para acabar en Melias a las 17.00h.