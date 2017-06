Mimbres para la medular y el ataque

La Unión Deportiva Ourense dispone ya de siete jugadores para la próxima temporada en Preferente. Ayer incorporó a un batuta, el centrocampista Bruno Gómez (Ourense, 1988), que procede del Nogueira, y renovó a su delantero centro Hugo García (Ourense, 1989). Para esta tarde se anuncian nuevos movimientos en un plantel unionista que ya incluye a Rubén Durán, Pato Guillén, Alfredo, Jony y Codeso.

Bruno reconoció ayer en su presentación en O Couto que dio el sí pronto. "Estaba esperando a que me llamaran. Tardaron en hacerlo -risas-, pero en cuanto me llamó Nacho Currás sabía que iba a fichar", aseguró. Que lo tuviera claro, aclaró el jugador, no significa que fuera sencillo marcharse de un equipo al que perteneció cinco temporadas. "Ha sido complicado dejar el Nogueira. Durante varios años hubo llamadas para salir, pero cuando te llama el equipo de la ciudad no le puedes decir que no".

El mediocentro se fue del Ourense comenzada la temporada 2010-2011, la anterior al ascenso a Segunda B, tras participar en una decena de partidos en la primera vuelta. Ahora regresa con la intención de reivindicarse en O Couto. "Es mi última oportunidad de volver a jugar a nivel y tengo mucha ilusión de demostrar que hace tiempo se equivocaron al dejarme marchar", aseguró.

En cuanto al estilo de juego que le gustaría para la UD Ourense, el centrocampista da a entender que el escenario marcará la pauta. "En Luintra jugábamos directo y aquí en O Couto, con Fernando y Nacho, que transmiten tener la pelota y dominar al contrario a través del balón, esperemos que podamos hacerlo. En Pontevedra hay campos más pequeños, en los que habrá que jugar más directo, pero se puede jugar al fútbol".

Su pronóstico para la temporada, en base a los refuerzos y las renovaciones que se están anunciando, es claro. "Solo con la masa social que tiene la UD Ourense, los fichajes que se están haciendo y las renovaciones que se plantean, claro que estará arriba, seguro. El objetivo es el ascenso, sin lugar a dudas", afirmó Bruno.

Es una ambición compartida con el delantero Hugo García. "Para mí, el objetivo es el mismo del año pasado. El equipo se está renovando y, con los jugadores que están llegando y con los que van a continuar aquí, creo que el objetivo no es otro que el ascenso. De no conseguirlo, sería un fracaso", aseguró el delantero.

Hugo García tiene depositadas muchas esperanzas en la próxima temporada. "Ya dije el año pasado que venía con mucha ilusión porque es el equipo de la ciudad, le pese a quien le pese. Y este año, seguro, tengo mucha más ilusión. Compartí vestuario con Nacho y sé que, si alguien puede sacar lo mejor de mí, ese va a ser él". El punta unionista confía en ofrecer lo mejor de sí: "La temporada pasada igual no estuve a la altura de lo que se esperaba de mí, pero son circunstancias que se dan. Estoy seguro del fútbol que tengo y espero este año poder demostrarlo en el campo. Por ganas y por intención, no va a ser".