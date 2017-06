El presidente del COB espera una contestación del alcalde para mañana

El Presidente del COB Ourense Provincia Termal, Camilo Álvarez estuvo ayer por la mañana en el Concello para tratar la situación del club cobista, después de la negativa en el pleno municipal de las subvenciones que le adeudan de los dos últimos años y que no fueron aprobadas por parte del PSOE, Democracia Ourensana y Ourense en Común , y con el único voto a favor del PP.

La reunión contó con la presencia de el Alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, el asesor de deportes, Bernardino González y el concejal de deportes del Concello, Mario Guede Fernández , para intentar de que puedan buscar una solución mañana viernes para que el conjunto cobista pueda cumplir todos los compromisos pendientes y para que el equipo pueda salir para el próximo año en la Liga LEB Oro.

Camilo Álvarez

El presidente del COB, una vez finalizada la reunión manifestó: " El COB es un equipo asumible, si se hubieran cobrado los 150.000 euros del Concello de Ourense, que es uno de los propietarios del club. Le he puesto sobre la mesa en la mañana de ayer a los dos instituciones cual es la actual situación del club y los tiempos que tenemos que cumplir. Después de estar hablando le he dado de plazo hasta mañana viernes para que se impliquen para aportar alguna solución y nosotros también estamos trabajando. Pues considero que lo largo de la temporada que ha finalizado que el club cumplió tanto en lo económico como en el deportivo a base de mucho esfuerzo por todos los que queremos al club. Está afición se merece lo mejor por parte de las instituciones, pues han apoyado siempre al club a muerte y yo como actual presidente quiero seguir con el proyecto, pero también estoy dispuesto de poner mi cargo a disposición de los propietarios por si consideran que pueda haber alguna persona con más ganas o soluciones que garantice ya de inmediato la continuidad del club".

El presidente cobista, también le manifestó al Concello y Diputación " que en caso de haber mañana alguna solución ya habló con gente para reforzar el consejo de administración al COB que le aportarían solvencia desde los despachos, para seguir con un proyecto que he comenzado en mi primera temporada en el club y que me gustaría seguir por la afición ourensana que siempre nos ha apoyado. pero si no tenemos soluciones mañana poco podremos hacer y en caso afirmativo seguir y convocar la asamblea que tenemos que hacer todos los años".

El COB necesita 60.000 euros para cumplir con los gastos correspondientes a la FEB y 20.000 para oficializar la inscripción. Además de estar al día con la Seguridad Social y con Hacienda, algo que es muy importante por parte del club para recibir la subvención de 40.000 euros que le corresponde de la Xunta de Galicia. Así que habrá que esperar hasta mañana para saber el futuro del club, aunque habrá que tener confianza por una vez en nuestros políticos para que el COB siga vivo.