Tope del 30% de presupuesto subvencionado

La directiva de la UD Ourense queda a la expectativa tras las reuniones en la Diputación y el Concello. "Espero que todo lo que se habló se pueda traducir en hechos. Siempre fui incrédulo, pero hay que dar un margen de confianza", señaló el presidente, Modesto García, que también quiso realizar una aclaración. "Hay gente que no entiende que vayamos a las instituciones a pedir subvenciones, pero que sepan que pedimos lo justo y lo que nos corresponde. En ciertas categorías no se puede vivir sin tener la colaboración de las instituciones, que además tienen esa obligación y más con un club que mueve gente. Tenemos que ir a estas reuniones porque estamos representando al club de Ourense como directiva", señaló. Puntualizó además que la aportación pública al presupuesto será reducida: "No nos damos cuenta de la importancia de tener un equipo saneado y con la fuerza social que tiene este. Eso no se puede tirar por el suelo en un año. Ahora mismo, las subvenciones no llegan al 13 % del presupuesto. El resto son recursos buscados por la directiva y los voluntarios y lo que aportan los socios y los patrocinadores. No vamos a pedir que las subvenciones sean un 70 % del presupuesto, pero sí un 25 % o un 30%. No es tanto pedir. No queremos pasar esos límites, pero llegar". En cuanto a la disponibilidad de instalaciones, la UD Ourense ha pedido que se incluyan entre los criterios de reparto el apoyo social y tener que pagar un campo privado. "Se hace todo con buena voluntad, queremos soluciones y no problemas", subrayó el presidente.