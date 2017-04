Una liga en juego en O Couto

La Unión Deportiva Ourense reclama el apoyo de los aficionados para el partido que este domingo (O Couto; 17.30 horas) disputará contra el Bande. Una derrota distanciaría a los unionistas en cinco puntos cuando solo quedarían 12 en juego, mientras que una victoria multiplicará sus posibilidades de enlazar el tercer alirón consecutivo antes de la despedida de las ligas provinciales.



"El ascenso ya está conseguido, que era el objetivo primordial, y por suerte en las últimas semanas se dieron resultados que hacen posible que este partido contra el Bande sea muy importante", indicó ayer en rueda de prensa el presidente de la UD Ourense, Modesto García. "Esta temporada han sido nuestro máximo rival, volvemos a depender de nosotros mismos para ser campeones y todo lo que venga tras haber logrado el ascenso será un premio", agregó.



En la directiva hay esperanzas de que se repita el entretenido partido que vivieron el pasado domingo: "En A Peroxa me gustó mucho el partido -señaló Modesto García-. No hay que olvidar que es un campo en el que perdió el Bande, porque puede parecer que es fácil ganar 2-5. El equipo tuvo chispa, estuvo rápido y a ver si en O Couto le podemos brindar una nueva alegría y un nuevo triunfo a nuestros aficionados".



El presidente de la UD Ourense constata mucha motivación en la plantilla en el intento de sacar adelante este partido: "El anterior contra el Bande en Copa no salió bien, aunque se pudo empatar a pesar de no jugar un buen partido. Sabemos que son un gran rival, que nos lo pondrá muy complicado, pero el club y la afición quieren ganar al Bande y ponernos líderes a falta de cuatro partidos".



La directiva confía en una nueva muestra de fidelidad de los aficionados: "Nunca nos ha defraudado la afición y este además es un partido atractivo para que vuelvan a venir al Couto". Las entradas mantiene el precio de 5 euros y los socios unionistas entran gratis. Como ya sucedió en el encuentro contra el Velle, resuelto con el ascenso a Preferente, los rectores del club cursan de nuevo invitación a los patrocinadores, a todos los equipos del club y a los exjugadores. "Los patrocinadores son el sustento principal del club y ya estamos hablando con ellos para que hagan un esfuerzo para el año que viene. Queremos también que los pequeños vayan viendo lo que significa el Ourense y que la ilusión por jugar en el primer equipo crezca día a día y también queremos que estén los futbolistas que en algún momento jugaron en la UD Ourense porque son parte importante de este club. Es la mejor forma de agradecer de nuevo el esfuerzo que hizo esa gente, la que dio el primer paso por jugar en este club".



En los prolegómenos se entregarán los trofeos donados por galiciadeportiva.es a los mejores unionistas de febrero, Julio Martínez y Cris, así como un vale para cenar en la pizería Rapizz. En las rifas se sorteará un bono de Caldaria, con alojamiento en fin de semana, desayuno y circuito termal; un jamón cortesía de Coren y un lote con camiseta histórica y tres cervezas de la marca UD Ourense. "Va a hacer un buen día y el partido promete emociones y esperemos que buen juego", concluyó el presidente.