Uno más entre los elegidos

El ourensano Raúl Dacosta Cerqueda completó con las mejores sensaciones la estancia de tres días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se ejercitó con la selección española sub 16. El jugador del Celta disfrutó de una experiencia que le da un impulso a su prometedora carrera y que le gustaría repetir si el seleccionador Santi Denia lo ve oportuno.

"Por mí, volvería. A ver lo que decide el seleccionador". El jugador ourensano del Celta Raúl Dacosta Cerqueda vuelve tan ilusionado como se fue de la concentración de tres días que la selección española sub 16 realizó esta semana, entre el lunes y el miércoles, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las órdenes de Santi Denia. Setenta y dos horas que dieron para que un grupo de 24 promesas del fútbol nacional comenzaran a armar un equipo. También disputaron un partido en el que el céltico se ocupó del extremo izquierdo.



Raúl Dacosta, que es cadete de primer año, considera que la experiencia ha sido muy valiosa: "Al ser un año mayores, eran un poco más fuertes. Es la selección española y hay mucha calidad, pero me sentí muy a gusto. Me lo pasé muy bien y no me vi inferior a nadie". Compartió habitación con Adrián Bernabé, del Barcelona. "Fue con el que hice más amistad, pero en general todo el equipo nos llevamos muy bien", indicó.



El hijo de Ramón Dacosta, exjugador del Celta, Alavés, Hércules, Cádiz y Ourense, no ocultó su entusiasmo por haber disfrutado de las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol. "Los campos están genial, los vestuarios son enormes y todo estaba preparado para nosotros", agradece. Le acompañaron dos padres profundamente orgullosos: "Estaban muy ilusionados, pero no creo que más que yo", bromea. En Las Rozas se le acercó Albert Celades, exjugador del club vigués: "Me preguntó si vivía en Vigo y le dije que era de Ourense y que iba y venía en autobús", señala. Todas las ilusiones que se había hecho ante su primera convocatoria se hicieron realidad: "Tengo compañeros mayores en el Celta que ya habían ido a estos entrenamientos y que me contaron como era todo. Así ya te vas haciendo una idea y salió todo como esperaba". La llamada de la selección es un estímulo para su incipiente carrera: "Voy a seguir esforzándome para mejorar y por hacer las cosas lo mejor posible en mi club y conseguir cosas importantes".



Junto al futbolista ourensano del Celta, en la Ciudad del Fútbol se ejercitaron promesas del Atlético de Madrid (Marco Moreno Ojeda); Barcelona (Sergi Rosanas Moragas, Arnau Tena Ureña, Josep Jaume Busquets y Adrián Bernabé García); Betis (Roberto González Vayón); Espanyol (Sergi Benítez Roviralta, Alejandro Pérez Cea, Arnau Puigmal Martínez y Marc Carmona Tormo); Málaga (Ramón Enríquez Rodríguez); Real Madrid (Miguel Gutiérrez Ortega); Mallorca (Xavier Sintes Egea); Oviedo (Iván Serrano García); Real Sociedad (Ander Barrenetxea Muguruza y Peru Ruiz Irisarri); Sporting (Javier Izquierdo Cuervo y Pelayo Pérez Tejedor); Sevilla (Brian Gil Salvatierra, Marcos Otero Benítez, Luis Miguel Cruz Hernández) y Villareal (Iván Morante Ruiz y Diego Collado Raya). Nombres para memorizar.