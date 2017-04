El COB si gana mañana en Cáceres jugará los playoffs

El COB Ourense Provincia Termal juega mañana viernes desde las 21.00 horas el Pabellón Multiosos ante el Cáceres un partido transcendental a falta de cuatro jornadas para que finalice la fase regular. Los hombres de Gonzalo García de Vitoria si consiguen el triunfo tendrían prácticamente su billete hacia el tercer playoffs de ascenso a la ACB por tercera año consecutivo, algo muy importante para el conjunto ourensano que el pasado curso no pudo ascender por no haber conseguido los cinco millones de euros que se necesitaban para participar en la ACB.



El equipo extremeño ya no se juega nada por abajo y prácticamente nada por arriba, una vez que las opciones de playoffs son solo matemáticas, pero no realistas, teniendo en cuenta que dicha zona esta a tres partido cuando solo faltan cuatro jornadas por disputar.



El conjunto cobista se encuentra clasificado en la séptima posición con 17 victorias y 13 derrotas, mientras que los extremeños suman 14 triunfos y 16 derrotas. El equipo de Antonio Bohigas está siendo un equipo que en los últimos partidos es muy complicado ganarle en casa durante la segunda vuelta, en la primera vuelta en nel Pazo Paco Paz no tuvo problemas para sumar el triunfo por 79-55 y demostrar ser muy superior al equipo extremeño.



De las 14 victorias que llevan en la liga, once han sido en casa ante los equipos de Prat (68-65), Clazados Robusta (73-58), Leyma Coruña (88-84), Palma Air Europa (91-82), Barcelona B (83-78), Calzados Robusta (83-80), Magia Huesca (73-57), Oviedo (102-100), Melilla (104-99), Marín Peixegalego (83-67) y Araberri (83-82).



El conjunto ourensano es uno de los equipos que a domicilio ha logrado ganar muchos partidos y demostrado que si el equipo juega enchufado es muy dificil el ganarle. A lo largo de la semana el entrenador cobista ha preparado muy bien el partido, pues son conscientes que para estar entre los nueve mejores al final de la fase regular, tienen que ganar, pues en casa le quedan el Palencia y Breogán.