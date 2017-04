Aspas: "Sueño con la consecución de un título con el Celta"

"Estoy muy contento. Tanto el club como yo queríamos sellar esta renovación. Como dijo Felipe [Miñambres] solo faltaba sentarse y cerrarlo y fue lo que ocurrió en el día de hoy [por ayer]", proclamó Iago Aspas a través del vídeo difundido por el club.



"Era lo que buscaba cuando volví a Vigo hace año y medio. Espero seguir batiendo todas las metas posibles con la ayuda de mis compañeros, dar ese pasito de entrar en la historia en Europa y seguir marcando goles para ayudar al equipo", manifestó desde la sede de Plaza de España, donde estuvo acompañado de su familia.



Los objetivos de Aspas con el Celta no admiten límites. Aspira a los retos más importantes y apunta que el premio incluso podría estar a la vuelta de la esquina: "El sueño sería la consecución de un título, es lo que busca todo el equipo hoy en día y esperamos que sea lo más pronto posible. A ver si puede ser este año en la UEFA. Empezamos muy bien y esperamos solventar esta eliminatoria", señaló en referencia al duelo que les espera el 13 y el 20 de abril contra el Genk belga.



Además de su importante papel en el equipo de Eduardo Berizzo, Aspas asume la responsabilidad institucional que supone ser ejemplo para los ahora canteranos y para los más jóvenes aficionados del Celta, quienes le muestran a menudo gran cariño y admiración. "Llevo muchísimos años aquí y es un orgullo que un niño pueda verse reflejado en mí, que he ido quemando etapas en este gran club".



Esta temporada suma 21 goles con el Celta (15 en Liga, 4 en Europa League, 2 en Copa) y uno con la selección española.



Con su renovación, el club también eleva el tope salarial de la plantilla, que hasta ahora no superaba los 2 millones de euros anuales.