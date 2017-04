El Nova Xestión defenderá la quinta plaza en la jornada final

Visita complicada del Nova Xestión Pabellón a la cancha del segundo clasificado, el Seis do Nadal, con la mente puesta en puntuar para salvar cuanto antes la categoría. Llegaron los de Ourense con la baja de Borja y las lesiones de Xurxo, Aarón y Manuel, pero el equipo no se arrugó y dio la cara en todo momento ante un equipo muy rápido en los contragolpes y con potentes lanzadores exteriores. Al descanso se llegaba con una diferencia sustancial de seis goles a favor de los de Coia.



En la segunda mitad, los pabellonistas salieron a por todas y forzaron hasta seis fallos de ataque del equipo local, lo que permitió reducir la ventaja a tan solo dos goles, pero los vigueses con un banquillo más amplio, manejaron mucho mejor el partido hasta el final, aumentando la distancia hasta un 33-22.



Con los otros resultados de la jornada, el Nova Xestión se aseguró la permanencia e intentará defender el próximo sábado, a las 18.30 en el Anexo, que desde su reforma se ha convertido en un fortín, la quinta plaza, lo que sería un buen punto final para la temporada.



Jugaron por el Nova Xestión Pabellón Fernando, Rubén y Cerviño como porteros, Aarón (2), Pérez, Fran (7), Dani, Xurxo (2), Javi (2), Brais, Víctor (6), Gabi (2), Manuel, Alejandro y Jorge (1).



Por su parte, el equipo femenino viajaba a Lugo el domingo por la mañana para enfrentarse al Lucus Apetéceme, pero debido a los partidos de base no pudieron hacerlo con su entrenador habitual.



Partido muy igualado, con pequeñas ventajas de uno o dos goles indistintamente para los dos equipos. Al final empate a 19, en un partido muy trabajado y con muchas bajas. La máxima goleadora ourensana fue Ana Bouso, aportando 13 goles.