Modesto García: "Estamos pidiendo un esfuerzo a patrocinadores, instituciones y abonados"

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, recibió ayer en el Pazo Provincial a la directiva de la Unión Deportiva Ourense con motivo de su reciente ascenso a Preferente. En la reunión estuvieron presentes, además, el asesor de Deportes de la Diputación, Bernardino González; el presidente del club unionista, Modesto García, los directivos Manuel Cabaleiro y Eladio Pérez y el coordinador de la cantera, Fernando Currás. En la reunión se habló sobre aspectos relacionados con la próxima temporada y Manuel Baltar les felicitó por lograr el ascenso y le deseó a la UD Ourense que continúe con los éxitos futbolísticos.



Por su parte, Modesto García valoró de forma positiva el encuentro. "Es difícil no salir contento de este tipo de reuniones porque siempre te dan buenas palabras. Entendieron lo que es el club, ven lo que mueve, porque es una evidencia el apoyo que está teniendo y las entradas que hay en el campo, y la verdad es que se mostraron bastante receptivos", señaló.



Los directivos expusieron las nuevas necesidades que tendrá el club con su ascenso a Preferente y, en las próximas semanas, volverán a llamar a la puerta para conocer en qué se traduce el respaldo. "Estamos pidiendo un esfuerzo a los patrocinadores y a los abonados y las instituciones también deberían apoyar algo más, y más llevando la publicidad de Ourense Provincia Termal en las camisetas del primer equipo masculino y femenino. El trato que recibimos ha sido cordial y muy atento, el presidente dio el sí al apoyo, van a analizarlo estos días y a ver hasta dónde pueden llegar", expuso Modesto García. Desde el club se recuerda que las aportaciones públicas al presupuesto apenas son del 15 %. Mañana miércoles, a las 9.00 horas, la cita será con el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, en el Consistorio. La UD Ourense pedirá mayor sensibilidad en el reparto de campos. "En la filosofía de este club es muy importante la base. Otros dicen que no hay jugadores en Ourense y está claro que el fútbol aquí no está bien, pero si para una categoría como Preferente no puede jugar los de Ourense, apaga y vámonos", señaló Modesto García.