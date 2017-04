Jornada redonda en la máxima categoría

El pasado sábado 1 de abril tuvo lugar la novena jornada de la liga gallega de clubes, competición que se reanudará el próximo 20 de abril, tras una Semana Santa en la que se disputarán los campeonatos de Galicia individuales de las categorías sénior, sub 16, sub 12 y sub 8, y que se celebrarán en el concello coruñés de Padrón. La competición contarán con una amplia embajada ourensana en todas las categorías.



En cuanto a la competición liguera, y comenzando por la División de Honor, el Xadrez Ourense superaba a domicilio al Xadrez Padrón por un ajustado 2.5 a 3.5, resultado que les hace mantener opciones a los ourensanos en la recta final de una liga a la que únicamente le quedan dos jornadas por disputar, y que posiblemente vivirá una emocionante jornada final en la Universidade de Vigo, con un enfrentamiento entre los dos conjuntos que posiblemente serán los dos primeros clasificados a esa altura liguera y pelearán por el título.



En cualquiera caso, y a falta de estas dos jornadas, el Xadrez Ourense estará clasificado, salvo grandes sorpresas, entre los cuatro primeros de la liga autonómica y representará a Galicia en el próximo Campeonato de España de Clubes, que se disputará en el mes de agosto en tierras andaluzas.



Las victorias ourensanas en Padrón llegaron de manos de Jorge Viterbo, André Ventura y David Gómez, mientras que Yudania Hernández empataba su partida tras casi cuatro horas de lucha y redondeaba el apretado triunfo ourensano en tierras de Rosalía.



Por su parte, el Liceo de Ourense Grupo Academia Postal superaba a los compostelanos del Algalia por un claro 4-2 y se acomoda definitivamente en la zona cómoda de la tabla, cada vez más lejos de los puestos de peligro. Las victorias liceístas llegaron con Arián González, Marcos Lorenzo, Ángel Domínguez y Armando de Sousa.



En Primera División, el Universitario de Ourense A superaba al Escola Xadrez Pontevedra por un ajustado 1.5 a 2.5 y mantiene opciones de lucha por el primer puesto. Por su parte, el Xadrez Ourense C caía en Nigrán por 2.5 a 1.5, aunque sigue manteniéndose en la zona noble de la tabla.



El Xadrez Ourense B deberá apelar a la épica en las dos últimas jornadas tras caer en Vigo ante un inspirado Bouzas, comandado por el uzbeko Ibragim Khamrakhulov, y que venció a los filiales por un rotundo 4-0.