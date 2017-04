Cinco decisivos días de pasión

Después de 24 victorias en 29 jornadas, con cuatro veces más goles marcados (156) que encajados (37), la Unión Deportiva Ourense y el Bande se cruzarán dos veces en cinco días para definir la suerte de una temporada que ya les ha sonreído con el ascenso anticipado a Preferente. El próximo domingo, a las 17.30 horas, se enfrentan en el estadio de O Couto separados por dos puntos en un partido crucial para inclinar el título. El Jueves Santo volverán a verse las caras en el campo de Outeiro para dirimir el pase a las semifinales de la Copa Diputación, con dos tantos de ventaja para el Bande.



El interior de la UD Ourense Fran Martínez se perderá los dos choques, muy a su pesar. En la recta final del encuentro del pasado domingo en el campo de A Peroxa sufrió una lesión muscular que le obligó a abandonar. Ayer se sometió a pruebas médicas que confirmaron un daño menor al esperado, pero suficiente para mandarle a la grada en las citas inmediatas.



"Esperaba algo peor. No son tan malas noticias", aseguraba Fran Martínez tras visitar la clínica. "Tengo una contractura bastante fuerte en el bíceps femoral (pierna derecha), por lo que tendré que descansar entre siete y diez días, dependiendo de cómo me vaya recuperando esta semana", agregó sobre el diagnóstico.



El inesperado contratiempo le dejará fuera de dos de las citas más atractivas de la temporada, lo que agrava el revés anímico, aunque Fran Martínez se muestra convencido de que la UD Ourense dará la talla. "Es un partido que prácticamente decide una liga, pero el equipo está bien y va a competir el domingo. Creo que vamos a sacar un buen resultado y ojalá sean los tres puntos porque igual valen la liga. Después tocará pensar en la Copa, que ya es más complicado, pero lo primero es centrarse en lo del domingo, hacer un partido serio y buen juego si es posible. Que se vean ganas de jugar ese partido".



En el plano personal, Fran Martínez no esconde su decepción por el frenazo que sufre en un momento dulce de juego: "Por fin estaba compitiendo bien, haciendo las cosas como me gusta y llega esta mala suerte, porque es mala suerte. No sentí ninguna molestia antes y, sin hacer ningún esfuerzo a mayores, me dio ese toque y me pierdo los partidos que vienen, que son bastante bonitos para jugar, para disfrutar y para ayudar al equipo".



Al interior verinense le hubiera hecho especial ilusión enfrentarse a los numerosos excompañeros del Verín que tiene en el Bande: "Sí que me fastidia porque tengo muchos amigos ahí y siempre es bonito es jugar contra ellos".



También el Bande ha tenido bajas por lesión en los últimos encuentros. Su entrenador, Iván González, solo pudo disponer de 12 jugadores en la visita a Cortegada. El pasado domingo, en la goleada sobre el Taboadela, recuperó efectivos y esta semana el plantel seguirá rearmándose. No estarán al completo en todo caso, apunta Fran Martínez: "Dependiendo del tipo de partido que se dé el domingo lo pueden notar, porque sí influye que no puedas hacer cambios, pero nosotros llevamos todo el año con ese problema de las bajas y tenemos que pensar en que la dinámica es buena y en que haremos un buen partido en casa". Esta semana no habrá ausencias por sanción en las filas unionistas, mientras que Senén, Toni o Sergio, que no jugaron en A Peroxa, ya estarán a las órdenes de Antonio Dacosta. El delantero Hugo seguirá en recuperación.