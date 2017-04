Un empate trunca la escalada

La UD Ourense intentará en los cuatro partidos que restan para finalizar el campeonato quedar entre los tres primeros tras empatar ayer en tierras lucenses contra el Milagrosa, en un partido dominado por las chicas de Rubén García, que dispusieron de muchas ocasiones para sumar los tres puntos, pero en los metros finales no fueron capaces de marcar.



Un partido que comenzó dominando el conjunto ourensano que una y otra vez llegaba al área local, pero los disparos de Helena, Cris Rodríguez y Laura se encontraban con la portera Area, muy acertada en todas sus intervenciones. El primer gol llegó en el minuto 25 en una jugada bien elaborada que finalizó Mónica al fondo de la red e incluso antes de llegar al descanso las unionistas pudieron dejar sentenciado el encuentro, pero no tenían su día de cara a la portería.



Comienza la segunda parte con el mismo guión, dominio del conjunto unionista que llega una y otra vez al área lucense y fuerza varios córners sin consecuencias ante un Milagrosa que apenas inquietaba la portería de Ches, que ayer regresaba a los tres palos.



Los minutos transcurrían y las ourensanas no eran capaces de marcar el segundo gol y el conjunto lucense, en el minuto 80, se aprovecha de un fallo defensivo y empata el partido Peke. No quedó tiempo para la reacción.



El equipo del Victoria dejó encauzado el ascenso a Segunda División tras imponerse ayer al segundo, el Valladares (0-3), al que las ourensanas le recortaron un punto, al igual que al Portonovo, que ayer descansó. El domingo reciben en Velle al penúltimo clasificado, el Alertanavia.