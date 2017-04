sergio álvarez "Cada vez que se me da por muerto, sé que las cosas me van a salir"

Sergio Álvarez (Catoira, 1986) atraviesa un momento formidable, seguramente el más dulce de su carrera bajo la portería del Celta. Haciendo honor a las siete vidas de su apodo, el Gato ha resucitado cada vez que se le ha dado por muerto con una mejora de rendimiento que él achaca a la intensidad y perseverancia en el trabajo diario. El guardameta canterano reconoce que la experiencia y las dificultades le han hecho ganar madurez para estar a la altura de la gran temporada que está firmando el Celta, un año lleno de satisfacciones en el que el equipo se propone hacer historia.

- Desde su llegada al primer equipo ha vivido todo tipo de situaciones: suplencia, titularidad, alternancia con sus competidores. ¿Cómo evalúa su evolución? ¿Ha cambiado su rol en el equipo?



- Es parte del fútbol, hay que ir evolucionando año a año. Cada temporada es diferente y hay y afrontarla de modo diferente, siempre intentando crecer. Hay que ir pasito a pasito, sin dar un paso atrás, siempre intentando crecer. Mi trayectoria ha sido un poco eso: intentar sumar desde mi posición. Es lo que he tratado de hacer siempre y lo que intento hacer ahora. Uno siempre quiere jugar pero hay que ser realista y saber que no se puede jugar siempre. Y cuando no toca, hay que estar preparado para cuando te vuelva a tocar.



- Con razón le llaman el Gato. Tiene usted más vidas que un gato.



- [Sonríe]. Pues sí. Cada vez que la gente me da por muerto mi cabeza está tranquila. Sé que mi trabajo diario está ahí y sé que las cosas van a salir. A pesar de lo que diga la gente, yo estoy muy tranquilo porque sé que mi trabajo va a dar sus frutos.



- Estamos viendo a un Sergio muy maduro en todas las facetas del juego. ¿Está en el mejor momento de su carrera?



- Seguramente. Con el paso de los años vas cogiendo experiencia en Primera División y vas madurando. He sabido asimilar esta experiencia deportiva y esto me ha ayudado a subir mi nivel y a alcanzar un momento muy bueno.



- Rubén también lo ha hecho bien y no va a tardar mucho en recuperarse. ¿Volverá la alternancia a la portería?



- Eso lo decide el entrenador. Evidentemente yo trabajo a diario para intentar jugar todos los partidos. y estar preparado para dar siempre el máximo nivel. El técnico es el que decide pero es importante asumir la situación que te toque para ayudar al equipo, aunque lo que uno quiera es jugar siempre y pelea por ello.



- Con Berizzo al frente, cada nueva temporada ha superado la anterior, pero imagino que esta es especial por la posibilidad de hacer historia en Europa 10 años después.



- La clave del éxito de este equipo es que ha ido creciendo poco a poco, sin saltarse ningún paso. Esto ha permitido armar un proyecto muy sólido del que estamos disfrutando ahora. Es un momento histórico del que tenemos que disfrutar el equipo y la afición. Estos momentos son difíciles de repetir. Estamos contentos y orgullosos de lo que hemos logrado esta temporada. Ha sido una pena no alcanzar esa final de la Copa del Rey que nos ilusionaba mucho, pero estamos haciendo un buen papel en la Liga, sin pasar apuros, que no es fácil cuando tienes que alternar tres competiciones. La Liga al final es la que te da todo y no puedes descentrarte. Y luego, en Europa, estamos realizando un gran papel. Hemos llegado a cuartos de final, que es el tope histórico del club, y ahora queremos superarlo y hacer historia en el Celta.



- ¿Hasta qué punto puede pasar factura el desgaste de haber llegado lejos en las tres competiciones?



- No creo que nos pase factura. Desde principio de temporada llevamos encadenando muchos partidos seguidos y el plantel ha asimilado muy bien esta situación. Todos somos importantes y cada uno va a tener su oportunidad. Solo hay que ver la intensidad con que nos entrenamos día a día. Ésa es la clave. Evidentemente siempre hay un desgaste físico y mental, pero la clave para se note menos es el equipo que tenemos. Este mes vamos a tener mucho partidos seguramente vamos a jugar todos, así que será fundamental estar muy bien preparados para que cada uno ayude al equipo cuando le toque.



- Imagino que en este aspecto el trabajo del técnico para hacer que todo el mundo se sienta valorado va a ser también crucial.



- Claro. Cuando hay muchas competiciones sabes que en cualquier momento vas a necesitar a cualquiera y es importante tener enchufados a los 25 del plantel. Ahora todos los partidos son importantes. Llegamos al trecho final de competición y es ahora donde se va a ver dónde vamos a estar al final.



- Y no hay un cierto peligro de desatender la Liga por culpa de la UEFA. Esta misma semana hay tres partidos claves, dos de ellos ante rivales directos, en la luchar por la séptima plaza.



- En el vestuario tenemos muy claro que esta semana va a ser muy importante para saber dónde vamos a estar y dónde queremos estar pelando a final de temporada. Estos tres próximos partidos son claves y no pensamos más allá de ellos. Yo diría incluso que no pensamos más allá del encuentro contra Las Palmas. Preparamos cada partido para ganarlo y hemos demostrado ser competitivos en todos los encuentros que hemos disputado.



- Las Palmas es un rival de su mismo pelaje. ¿La clave para ganar será arrebatarles la pelota?



- La clave será hacerles daño con la pelota porque sin ella sufren. Habrá que hacer una buena presión para que no se sientan cómodos con el balón, que no generen ocasiones. No hay que dejarles sentirse a gusto porque si les das tiempo para pensar son muy peligrosos. La clave será que no se sientan a gusto y hacer nuestro fútbol.



- Habrá que tener cuidado con las expulsiones.



- Eso ya no es cosa nuestra.



- Se lo decía por la ventaja de tres goles que dejaron escapar en Las Palmas



- Cada partido es diferente, no hay uno igual a otro. Aquel fue un partido un poco raro. En la primera parte fuimos muy superiores; en la segunda su gol llegó muy pronto, luego la expulsión [de Sergi] y se complicó la cosa. Es un partido que te marca por las circunstancias. No hay que repetir errores.



- Dos de los próximos partidos serán ante rivales directos en Balaídos. ¿Esperan aprovechar el factor cancha?



- Es lo que tenemos que hacer. Recibimos a muchos rivales directos, como Las Palmas, el Eibar o el Athletic y son partidos que tenemos marcados en rojo en el calendario porque los jugamos ante nuestra gente y van a ser claves en la lucha por la séptima posición.