El jugador ourensano Raúl Dacosta, convocado por la Selección Sub 16

Después de mucho tiempo, el fútbol ourensano tiene la alegría de que un jugador nacido en Ourense, el futbolista del Cadete A del Celta Raúl Dacosta (26-1-2002), sea el nuevo internacional del Celta. El delantero ha recibido la llamada de la selección española Sub-16 para entrenar a las órdenes del seleccionador Santi Denia para participar, entre los días 3 y 5 de abril, en los entrenamientos absolutos en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.



Raúl es hijo de un referente del fútbol ourensano, Ramón Dacosta, jugador que militó en el Celta Turista, el Club Deportivo Ourense, Celta B, Celta, Alavés, Hércules, Cádiz y, de nuevo, con regreso al Ourense, para finalizar su vida deportiva y que quiso con otros exjugadores descolgar las botas. Reclamaron su ayuda y jugó dos años con la UD Ourense, donde sigue en el organigrama del club con otro ourensanista, Fernando Currás.



Raúl se mostraba muy contento con esta primera llamada de la selección española. Se inició en el Pabellón para seguir sus pasos en el Ourense y, desde hace cuatro años, pertenece a la disciplina del Celta, aunque sigue residiendo en Ourense y cursando sus estudios. El joven delantero manifestó su alegría con esta llamada: "Una noticia que no me la esperaba, pero muy importante para mí y que me hace muy feliz. Voy con toda la ilusión del mundo. Creo que debo ser el único jugador que voy sin haber cumplido los 16 años. Es un regalo al trabajo que vengo realizando desde que estoy jugando en los equipos inferiores del Celta, desde hace cuatro años, donde viajo desde Ourense: cuatro días para entrenar y jugar los partidos oficiales y tengo que compaginar el fútbol con los estudios. En la presente temporada llevo 6 goles en la División de Honor Cadete en 23 partidos disputados,. Tenemos como entrenador a Claudio Giráldez. Marchamos invictos con 26 victorias y un empate, pero para triunfar en el fútbol tienes que sacrificarte y aprender día a día. El fútbol es mi pasión y me gustaría llegar tan alto como llegó mi padre. Jugar en la Primera División. De momento, con mi edad ya he conseguido estar con las categorías de la selección gallega y, ahora, cumplir una ilusión de estar concentrado con los mejores jugadores españoles en la selección Sub-16. Todo esto es muy bonito, pero tampoco quiero descuidar mis estudios. Creo que con un poco de esfuerzo puedes compaginar ambas cosas".



Su padre ayer se mostraba feliz: "Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo como padre estoy muy satisfecho, pues Raúl es un chico al que le gusta mucho el fútbol y es una persona muy especial, pues cada día quiere seguir creciendo y creo que es difrente a chicos de la misma edad. Tienen que viajar por la semana cuatro días a Vigo y los fines de semana jugar el partido, pero es muy sensato y en los estudios es una persona muy válida. Desde pequeñito siempre le gustó el fútbol, pues en mi familia muchos de nosotros hemos jugado en varios equipos de Primera División. Es cierto que yo tampoco esperaba esta llamada tan pronto por parte de la selección, pero, al igualque mi hijo, ha sido una sorpresa muy gratificante".