Cabral: "Tenemos que dejar a Las Palmas atrás"

Gustavo Cabral cree que el descanso de los últimos días "ha venido muy bien" a los jugadores no internacionales del Celta para "recargar las pilas" y afrontar más frescos "un mes de abril muy importante" para el equipo. "Estamos en una buena situación en la tabla y hay partidos de mucha exigencia", reconoció el defensa central celeste tras el entrenamiento celebrado por el plantel en A Madroa. Y añadió: "Tenemos que pensar también en una eliminatoria europea que ha levantado muchas expectativas y que tenemos que afrontar de la mejor manera, pero lo haremos cuando toque. Primero tenemos que pensar en la Liga".



El zaguero argentino recordó, en este sentido, que el Celta se mide a varios rivales directos en la lucha por la séptima plaza, empezando por la visita de la UD Las Palmas a Balaídos el próximo lunes. "Es un rival que pelea por lo mismo que nosotros y al que tenemos que dejar atrás", destacó Cabral, que confía en aprovechar que el factor campo para sumar tres puntos claves para el equipo.



Al zaguero se le mencionó el partido el empate de la primera vuelta con el Las Palmas en el Insular. "Aquel partido nos dejó jodidos porque íbamos ganando 0-3. No sé si hay una cuenta pendiente, pero sí que es un rival que pelea por lo mismo que nosotros y al que tenemos que dejar atrás", insistió.



Al segundo capitán celeste no le ha extrañado, por otra parte, el interés que parecen mostrar varios equipos importantes de la Liga por hacerse con los servicios de Eduardo Berizzo la próxima temporada. "De momento son rumores que no sabemos si son ciertos", dijo Cabral, a quien no sorprende que el entrenador celeste sea objeto de deseo de otros clubes. "Será que lo quieren por lo bien que lo ha hecho el Celta", declaró el central, que se mostró convencido de que no solo el técnico, sino muchos futbolistas del plantel "van a tener ofertas a final de temporada". "Sería muy bueno que sigan y también me encantaría que siga Berizzo por lo que ya ha cosechado y lo que podemos conseguir en el futuro", remachó.