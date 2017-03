El Nova Xestión recurre al talismán del anexo para acariciar la tranquilidad

Los sénior del Nova Xestión Pabellón tenían un partido contra un rival directo por eludir la promoción de permanencia y una vez más el nuevo anexo de Os Remedios no dejó escapar los puntos, esta vez frente al BM Ártabro de A Coruña. Empezó el partido con un pasillo de los dos equipos a los alevines y benjamines de la escuela pabellonista de Mariñamansa, que venían de proclamarse campeones y subcampeones de liga. Una vez terminado el merecido reconocimiento a los pequeños de la casa, empezó uno de los partidos mas importantes de la liga.



Los locales llegaban con las ausencias de Borja y Álex, junto con Brais tocado a causa de una fuerte contusión en la cadera. A pesar de esos contratiempos, los ourensanos salieron muy metidos y fueron haciendo brecha con un buen ataque y una defensa 6-0 protegida en la portería por Fernando, que rozó la perfección bajo palos. Al descanso el marcador reflejaba un 14-10.



En la segunda mitad siguió la tónica, llegándose a ventajas por encima de los 10 goles para los de As Burgas. Sobre el minuto 20, el técnico visitante planteó una defensa presionante, lo que provocó varias pérdidas de balón, pero la diferencia era ya muy amplia, por lo que los dos puntos se quedaron en Ourense con el marcador 35-26. Destacó la eficacia goleadora una vez más del veterano Fran, que acabó el encuentro con siete goles y del juvenil Javi con otros tantos.



A falta de dos jornadas, la primera contra el Seis do Nadal en Coia, segundo clasificado en liga, y la última contra un rival directo por salvar la promoción, el Narón, partido que se jugará en el anexo, a los de Ourense les hace falta un punto, siempre que sus rivales directos puntúen, para matemáticamente eludir la promoción.



Jugaron por el Nova Xestión Pabellón: Fernando, Rubén y Cerviño como porteros, Aarón (6), Pérez, Fran (7), Dani, Xurxo (6), Javi (7), Brais, Víctor (6), Gabi (2), Manuel, Alejandro y Jorge (1).