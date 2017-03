Éxitos ourensanos en el Autonómico de Orientación, en Parada de Sil

El Trofeo de Orientación Parada de Sil-Ribeira Sacra y campeonato gallego de distancia media en la disciplina de a pie contó con la participación de 356 orientadores, nuevo récord de inscripción en una prueba federada en Ourense. El centro de competición se ubicó al lado de los famosos miradores de los Balcóns de Os Torgás, o de Madrid, sobre el Cañón do Sil. Los competidores pudieron disfrutar de una buena meteorología, con un paisaje espectacular de montañas nevadas todo alrededor. La prueba se desarrolló en una zona de carballeiras centenarias, llamada As Carriozas, nombre de los estrechos senderos característicos del lugar.

En élite, con un recorrido de 4,4 kilómetros, 200 metros de desnivel positivo y con 23 controles a localizar, se impusieron Ángel Álvarez Serto, del Aromón de Pontevedra y, en femenino, con un recorrido de 3,9 kms, 130 metros de desnivel positivo y con 21 controles a localizar, Alejandra Carro Mahía, del Arnela de Porto do Son.

La cosecha de preseas de los clubes ourensanas fue abundante. Campeón F14, Esther Agudo Calvelo (Pena Trevinca-Barco); campeón M12: Juan Pablo Agudo Calvelo (Pena Trevinca-Barco); subcampeona F21 A: Irene Morales Jímenez (Limiactiva-Xinzo); subcampeona F35: Eva Calvelo Vázquez (Pena Trevinca-Barco), bronce F18: Alba Osorio Míguez (Pena Trevinca-Barco). Entre los participantes locales de Parada de Sil destacaron, como campeón en iniciación larga, Gabriel Rodríguez Otero; subcampeón M14, Iago Trigo Vázquez (Pena Trevinca-Barco) y subcampeona en iniciación corta, Yanira Blanco Álvarez. El vilagarciano Francisco López Costoya, campión mundial de orientación en el año 2010 en la combinada por equipos, participó en la prueba, calificándola como "maravillosa".