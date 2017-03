Una celebración pasada por nostalgia

El autor de los dos goles, el presidente y el entrenador brindaron el tercer ascenso de la Unión Deportiva Ourense a la afición y también al club liquidado en 2014. El Ourense sigue vivo en la memoria de una inmensa mayoría de sus aficionados y sus distintivos, desde el escudo y el himno hasta banderas o camisetas, flamearon ayer de nuevo en O Couto para festejar el crecimiento del proyecto unionista.



Para Rubén Durán, que se embarcó en la nave el pasado verano procedente de Segunda B para conducirla a Preferente, el ascenso es "una satisfacción" que se haya completado el avance. "El club está trabajando duro para intentar volver a las categorías que no debió perder nunca y creo es otro paso que había que dar. A seguir aportando cosas, a seguir mejorando en lo que tiene que seguir mejorando el club y a tirar para arriba", aseguró el mediapunta.



A pesar de que el ascenso era cantado desde hace semanas, Durán agradeció la afluencia de aficionados: "Siempre sentimos el apoyo del público, sobre todo en los momentos que hace más falta. Hoy se vivió una bonita tarde, se culminó el ascenso, que era el objetivo primordial del club y ahora intentaremos quedar primeros, que a la plantilla le hace mucha ilusión por la afición, y también pelearemos la eliminatoria de Copa".



Durán abrió la temporada marcando dos tantos en la previa copera contra el Arnoia y volvió a doblar en el partido del ascenso. "Que no sea una rutina, que sino después me piden más -bromeó-. Ha sido un magnífico trabajo de todo el equipo, ante un rival muy complicado, que nos hizo correr sobre todo en la primera parte, aunque prácticamente no nos generó ocasiones y nosotros, una vez que encontramos espacios, las metimos".



Por su parte, el presidente de la UD Ourense, Modesto García, se emocionó en su valoración del ascenso. "Es una fiesta, una gran alegría y una gran satisfacción ver otra vez la grada llena. Es increíble lo que mueve este club. Hace tres años salimos desde lo más bajo y ahora ya estamos en una categoría como Preferente cuando faltan seis jornadas. Es un logro muy importante ver la grada llena. A pesar de que últimamente no se estaba jugando muy bien, la gente sigue ahí. Vino el día del Bande en Copa, ha vuelto a venir hoy lloviendo. Eso es el ourensanismo. Antes era CD Ourense y ahora es la UD Ourense y estoy súper orgulloso, súper responsabilizado y muy satisfecho del deber cumplido".



El presidente pidió apoyo para que el proyecto siga al alza: "Hasta ahora era obligatorio ascender teniendo la afición que tenemos detrás. Hasta aquí hemos llegado y con el apoyo de la gente vamos a seguir y a alcanzar la metas que nos propongamos, pero para eso necesitamos el apoyo de todos".



El entrenador, Antonio Dacosta, también miró atrás: "El objetivo era ascender y lo hemos conseguido mucho antes de lo que yo podía prever, porque hemos visto que el Velle tiene un muy buen equipo. Hace tres temporadas estábamos en esta grada 20 o 30 chalados que con el sentimiento de haber perdido a CD Ourense intentamos trasplantarle el corazón, como dice el doctor Cabaleiro, y realmente estamos súper contentos de estar otra vez aquí con una grada llena y con el ambiente que hubo".



El técnico también elogió a la afición: "Desde que se inició este proyecto ha habido un ambiente espectacular y hay que intentar que el año que viene siga creciendo la masa de aficionados para que este club sea realmente lo que tiene que ser. No quiero ser cansino, pero tiene que ser lo que era antes CD Ourense. Si no hubiese sido por ese sentimiento, ni yo ni otros que se hicieron socios hubiéramos estado".