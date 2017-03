La UD Ourense quiere acabar los deberes

A la Unión Deportiva Ourense se le presenta esta tarde (17.00 horas) en el estadio de O Couto la primera oportunidad para celebrar de forma anticipada el ascenso a Preferente. Como en los dos anteriores, el 7 de marzo de 2015 y el 10 de abril de 2016, le habrá sobrado mucha liga para conseguir el objetivo marcado, aunque antes deberá resolver un complicado partido contra el tercer clasificado, el Velle.



Diecisiete puntos separan a los dos conjuntos cuando quedan 21 en juego. Tanto el Bande, el primero de los cinco grupos gallegos en subir a Preferente, como los unionistas eran los claros favoritos para dar el salto de categoría, casi por imperativo, pero no entraba en las previsiones semejante brecha con respecto a los perseguidores.



Con más del 80 % de los puntos sumados en las 27 jornadas consumidas, los dos candidatos a subir no han dejado cabos sueltos y sin acabar marzo pueden quedar resuelta la cuenta. A los de Antonio Dacosta le faltan los tres puntos de esta tarde para brindarle una alegría a su fiel hinchada. Para este encuentro, el técnico recupera a Aitor y podrá contar con Julio, que acabó con molestias en Xinzo, aunque por si acaso convoca también a Sergio y hoy decidirá el descarte.



La probable alineación incluye a Lucas Sierra en la portería; con Otero, Tito Currás, Julio Martínez y Senén en la zaga y con Aitor y Omar en el centro del campo. Para el cometido ofensivo, los elegidos con Fran Martínez y Cristian en las bandas, con Rubén Durán en el enganche y Unai o Adrián Rodríguez en punta. En el banquillo esperan los dos únicos futbolistas que estuvieron en los primeros ascensos. Tras colgar las botas Diego Soto, tanto el central Xurxo como el delantero Xaco tendrán ocasión en la segunda parte de echar una mano. Unai o Adrián, el portero Samuel y Marcos Sotelo completan una convocatoria en la que las únicas bajas por lesión serán el centrocampista Toni y el delantero Hugo.



El entrenador que ha conducido estas tres temporadas a los unionistas entiende que están ante un gran ocasión para concretar un gran logro y para acordarse de dónde vienen. "Sinceramente, no esperaba poder ascender tan pronto -afirma Antonio Dacosta-, pero el objetivo era este y tenemos la posibilidad de conseguirlo ya. Además el partido coincide que se juega en O Couto, donde germinó este proyecto en la grada de tribuna y donde estuvimos los fundadores. A ver si les podemos dar la alegría del tercer ascenso".



El entrenador de los unionistas advierte en todo caso que no les pondrán fácil la victoria que falta para el ascenso: "El Velle va tercero porque tiene muy buen equipo, con futbolistas que ya saben lo que es jugar en el Couto como Viana o Lucas Sierra. Han perdido potencial con la marcha de Camba, pero allí nos costó ganar mucho. Será un partido intenso porque van a venir como vienen todos los rivales a O Couto, a darlo todo".



Antonio Dacosta subraya además que los tres puntos que se ponen en liza esta tarde son indispensables para llegar al enfrentamiento directo con el Bande, dentro de dos semanas también en O Couto, con opciones de discutirle el título de liga.