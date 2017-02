Ataque vandálico contra el monolito del Ourense en el campo de O Couto

El monolito dedicado al desaparecido Club Deportivo Ourense ha sufrido un ataque vandálico. El escudo que se levantaba sobre el bloque de piedra apareció ayer roto y tirado en el suelo. Se sospecha que fueron varios los autores de la tropelía, realizada en la noche del martes al miércoles, y que pudieron utilizar unos palés de madera próximos a la escultura. La directiva de la Unión Deportiva Ourense ha puesto el ataque en conocimiento de la Secretaría Xeral para o Deporte, propietaria de una instalación que esporádicamente es blanco de los gamberros, y también ha presentado denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional. No se han detectado daños en otras dependencias del campo.

El ataque ha causado estupor en la Unión Deportiva Ourense. Su presidente, Modesto García, lo tachaba de "bajeza moral" y lo considera lamentable. "No sé si eran conscientes o no de lo que hacían, pero hay que caer muy bajo para hacer algo así", añadió. Modesto García recordó que hace apenas un año que se levantó el monolito para preservar la memoria del club rojillo. "Es un club desaparecido y lo mínimo es tener cierto respeto. Esto es una profanación".

La mano del socio número 1 de Club Deportivo Ourense, y ahora de la Unión Deportiva, Antonio Reverter, descubría el 13 de febrero de 2016 la bandera que envolvía un monolito que se erige ante el edificio de oficinas y vestuarios del estadio de O Couto, a la izquierda de la estatua dedicada al malogrado Lito. La iniciativa recibió un total de 152 donaciones de aficionados por un importe de 1.433,25 euros. Sobre una base de hormigón de 80x80 centímetros se levanta un bloque de piedra de dos metros de altura coronado por un escudo de 70 centímetros del equipo ourensanista. En tres de los laterales figuran placas con los nombres impresos, por orden alfabético, de todas las personas que con sus donaciones hicieron posible este recuerdo.