Pablo Galán completa la portería del Frigoríficos del Morrazo

El portero Pablo Galán se ha convertido en la segunda incorporación del Frigoríficos del Morrazo de cara a la próxima temporada. El jugador del Cisne Colegio Los Sauces de División de Honor Plata ha aceptado la propuesta del club cangués y vestirá su elástica un año (con opción a un segundo por parte de la entidad), en el que compartirá posición con el otro fichaje que han realizado hasta la fecha los de Magí Serra, el ex del Valladolid Javi Díaz. Galán, de 28 años de edad, ha militado toda su carrera deportiva en el Cisne, con la excepción de una campaña en la que alternó el Academia Octavio en la B con el Balonmano Pontevedra en Primera Nacional. Él era la primera opción de la entidad para el importante papel de segundo meta. Esta última campaña ha repartido minutos con el otro inquilino de la portería del Cisne, Juan Novás, y de forma más puntual con el juvenil Dani Fernández, que también ha disputado algún encuentro con el primer equipo.

La llegada de Galán se circunscribe a la apuesta del Frigoríficos por mantener la filosofía de traer a jugadores gallegos, algo que subraya el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández, quien añade además que "siempre lo hemos seguido porque era un portero interesante, pero teníamos a Edu Salazar y no había sitio". La salida del meta hispanovenezolano al Anaitasuna ha dejado libre una plaza para un meta que Fernández define como alguien que "lo estaba haciendo bien en la División de Honor Plata y que es de la zona. Y nosotros, siempre que podamos, tiraremos por esa línea".

Para el jugador pontevedrés la oportunidad de dar el salto a la Liga Asobal era algo que no podía rechazar de ninguna de las maneras. "Es un sueño. Llevo muchos años en el balonmano y esto es la recompensa a todo el trabajo realizado. Además, me voy a Cangas, que es mi segundo equipo, y allí tengo muchos amigos", afirma, antes de añadir que "tengo la ocasión de probarme en una categoría superior y de irme a un equipo con una afición grandísima". No le han faltado referencias directas del conjunto morracense al meta pontevedrés, que ha compartido vestuario con Adrián Menduiña, o con ex del Frigoríficos del Morrazo como Casares, Pombo, Dani Fernández o Pepe Camiña, además de con el segundo entrenador, Laureano Martínez, "Nano", que en su momento fue ayudante de Víctor García, "Pillo".