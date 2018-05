El Trofeo Vila de Cangas reunirá a unos 270 atletas

La decimocuarta edición del Trofeo Vila de Cangas de Atletismo en Pista reunirá a unos 270 atletas en un campeonato que se disputará el jueves en el Estadio Municipal de Cangas. El evento está organizado por el Vila de Cangas y fue presentado ayer en la Casa da Xuventude por la presidenta de la entidad, María del Carmen Parada; la directiva Tere Fernández; y el concejal de Deportes de Cangas, Xoán Chillón.

El torneo se disputará desde las 9.45 hasta las 13.30 horas y comprenderá pruebas en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sénior y Máster, tanto en féminas como en hombres.