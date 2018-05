El Alondras se cita con la gloria

90 minutos separan al Alondras de la gloria, de volver a hacer historia y clasificarse para la fase de ascenso a Segunda División B por cuarta vez. 90 minutos resumirán la excelente trayectoria del conjunto cangués en una temporada a priori de transición y que ha devenido en espectacular. El equipo rojiblanco se mide esta tarde (18 horas, campo de As Eiroas) al Bergantiños en la última jornada de Liga, con el objetivo claro de lograr el pasaporte para la promoción. Los de Antonio Fernández necesitan un solo punto para certificar su presencia en el sorteo de mañana y poner así el broche de oro a un año increíble.

"El espejo en el que debemos reflejarnos es el del partido ante el Arosa. Si estamos así de serios, si jugamos así, pondremos en dificultades al Bergantiños. Ellos están en su casa, pero tiene que notarse que nosotros nos estamos jugando cosas importantes", reflexiona en voz alta el técnico de los de O Morrazo. Y es que aparte de lo puramente futbolístico, Fernández ha trabajado esta semana de forma especial el apartado psicológico para que su inexperta plantilla sepa manejar con criterio las situaciones que se pueden dar a lo largo del encuentro. "He hablado más con ellos porque mi misión es preparar mentalmente al equipo, pero cuando pita el árbitro los entrenadores pasamos a un segundo plano. En el resto hemos trabajado la semana como una normal", asegura, a la vez que apunta que "hombres como Aitor Díaz, Jesús, Pardavila, Iván Pérez o Mauro tienen esa experiencia y se la estarán transmitiendo en el vestuario a sus compañeros".

Fernández recuerda que "nos encontraremos en un escenario en el que, de tres resultados posibles nos valen dos. Hay que saber que dentro del partido va a haber muchos minipartidos", así que la aspiración es que "el futbolista no se atenace, que esté suelto y sepa focalizar esa ansiedad en tener el balón y en ser mejor que el rival". A pesar de que el empate sirve a los cangueses -ya que aventajan en dos puntos al quinto clasificado, el Arosa, y tienen el golaverage a favor- el técnico solo piensa en la victoria. "Iremos a ganar, eso está clarísimo, pero luego si no podemos ganar, al menos habrá que intentar no perder", señala. Y añade que "lo ideal sería poder solucionar cuanto antes el partido, pero eso será muy complicado".

La trascendencia del encuentro hará que Antonio Fernández se lleve a Carballo a la totalidad de su plantilla, incluido Agujetas, la única baja que tiene, por sanción. No desvelará la lista hasta hoy mismo, aunque no se esperan grandes modificaciones con respecto a jornadas anteriores. "Lo que funciona, no se toca", apunta. Así, es posible que la entrada de Aram por Agujetas sea la única novedad en el once titular.

Enfrente estará un Bergantiños ya clasificado para la fase de ascenso y que pase lo que pase finalizará la competición en la segunda plaza. El equipo de Miguel Filgueira cuenta en sus filas con uno de los máximos goleadores de la competición, el veterano Rubén Rivera, además de hombres de la calidad de Pablo Antas o Baleato, del olfato anotador de Rodri o de la solvencia bajo palos de Christopher. "Es de los mejores equipos de la categoría", sentencia Antonio Fernández.