El Alondras repite su historia

Doce años más tarde la historia se repite. El Alondras volverá a jugarse en la última jornada sus opciones de disputar la fase de ascenso a la Segunda División B. Tal y como había sucedido en mayo de 2006, el conjunto rojiblanco decidirá en tan solo 90 minutos si coloca el broche de oro a una ya magnífica temporada o si se queda a las puertas de la gesta. En aquella ocasión su victoria ante el Viveiro le permitió acabar entre los cuatro primeros y todos aspiran a que la historia también sea idéntica en su resultado final.

Aquel Alondras de la campaña 2005-2006 llegó a la jornada 38 con dos puntos de ventaja sobre el Coruxo, su único rival para colarse en la fase. A priori, la escuadra dirigida por un Juan Carlos Andrés que arrancaba su periplo de cuatro años en Cangas, no era la máxima favorita para colarse entre los mejores, pero completó un gran año. La solvencia de Nando en portería, la dirección de Berto y los goles de Gustavo y Santi Domínguez, entre otros factores, dispararon a los de O Morrazo, que solo debían cumplir el trámite ante el Viveiro. Los lucenses llegaban al campo cangués descendidos y sin jugarse nada, aunque entre los rojiblancos no había lugar para las confianzas.

El choque respondió al guión previsto, con un Alondras que salió de forma decidida a por el encuentro y que fue encadenando ocasiones de gol. En una de ellas Gustavo Souto abrió el marcador, pero los atacantes locales se mostraban fallones en el remate y no sentenciaban. Incluso el visitante Iago pudo haber igualado de no ser por la intervención de Nando. En la reanudación no hubo variaciones, si bien los nervios poco a poco se hacían notar en un equipo morracense que seguía marrando acciones claras. Hubo que esperar al minuto 93 a que Santi Domínguez se inventase una vaselina para rubricar el definitivo 2-0 segundos antes del final del choque.

En las otras dos ocasiones en las que el Alondras disputó la fase de ascenso llegó a la última jornada con los deberes hechos, si bien con posibilidades de optar incluso al título de la categoría. La primera vez fue en la campaña 2001-2002, con José Manuel Duarte en el banquillo. Los cangueses sumaban 66 puntos, los mismos que el Compostela B, líder. Los capitalinos no fallaron en la última jornada y ganaron 0-5 al Arosa, mientras que los alondristas cayeron 2-1 ante el Racing Villalbés. En la temporada 2011-2012, con Fredi como entrenador el Alondras alcanzaba los 73 puntos por los 75 del Ourense. La carambola no se dio, ya que los ourensanos igualaron ante el Deportivo B y el conjunto cangués perdió por 2-1 ante el Racing de Ferrol.